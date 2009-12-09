

محمد العدناني

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:18

المحور: الادب والفن









تساقط الثلج

تساقط الثلج والوقت مساء

الوسادة الخاليه والليل طويل

بوطني غريب بين الغرباء

وقريتي بعيدة آلاف ميل

تحت الثلج فتاة شقراء

طويلة الشعر والوجه جميل

واسعة العين والشفاه حمراء

قطرات الشفاه عسلٌ يسيل

رحيق فمها للمريض دواء

ولجروح الغربة وللحزن يزيل

ناهدة الصدر مازالت عذراء

وشتاء عمري والجسم نحيل

لذكريات الشباب حنين ونداء

نداء الروح والقلب عليل

الشوق للكوخ والأشجار خضراء

وفي الغربه صبري قليل

أبريق الشاي بليل الشتاء

ساخن تذيذ معطرٌ بلهيل

بالذياع ترتفع أصوات غناء

فائزه احمد واحمد الخليل

وفؤاد سالم بإغنية الغرباء

على الخليج والحن جميل

يجتمع الأصدقاء الخميس بلمساء

بيرة مثلجه والهواء عليل

سهرة طويلة وجميع الأعزاء

أم كلثوم بإغنية لحن الطويل

بصباح فطور شهي والغذاء

سمكةٌ مشويةٌ والخبز قليل

الفلاجة السمراء تحمل الإناء

محزمة البطن والعين كحيل

بنهر وزه وبطةٌ بيضاء

وسنارة الصياد والوقت أصيل

الغرة بالوطن حزنٌ وشقاء

وبين الناس أشعر ذليل

بالبصرة العزة والفخر والرخاء

أسئل ربي العلي الجليل

يقبل دغائي أعود بسخاء

انه سميع ٌ يحقق المستحيل

وبالغري قبري قرب النبلاء

أخي وعمي وجدي الجليل