

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:16

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بِسْمِكَ أللَّهُمَّ وَبَعد، هذِهِ ألمَقالَة تستعرض قِصَّة حقيقيَّة وَمُقارنة مهنيَّة وَإنسانيَّة بَينَ مُعلِّمَة عِرَاقيَّة تدرِّس في مَدرسة ﺑ بغداد - مدينة ألصدر قطاع ... وَبَينَ مُعلِّمَة أستراليَّة مَسيحيَّة في كانبيرا.

في مَقالةٍ سَابقة لكاتب ألسُطور عنوانهَا :

نسبة الملحدين في العالم الاسلامي 99% !!

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546836

وَرَدني تعليق بخصوص ألمَوضوع مِن ألسَيِّد عبدألعظيم ألطيِّب مُستنداً علَى آيةٍ مِنَ ألقرآن ألكريم : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ.. 48 : ألنساء.

فقلت فيها وَأقول هُنا في هذِهِ ألمَقالة وَأسأل: هَلْ أنَّ ألإنسَان ألمُسلِم وَبمُجرَّد أن يدعي بالقول أنه لَيسَ مُلحِداً أو مُشركاً فسَيكون في مَأمَن مِن عقابِ ألله وَدخول ألنار وَإن كانَ ظالِمَاً أو قاتلاً أو مُغتصبَاً أو سَارِقاً أو إرهابيّاً أو شاهداً زور يُقسم بكتاب الله (ألقرآن) وَيَشهَد في المَحكمة العسكريَّة الأولى أمام رئيس المحكمة العميد ماجد ابراهيم فرحان زوراً وَخلافاً للحقّ وَألحقيقة مِثل الفريق الركن محمد رضا واللواء الركن قاسم محمد الشمري.. هذا ألأخير ينادونه ﺑ حجي قاسم يتظاهر بالتديّن؟.



وَعودَة للقِصَّة أو ألمُقارنة.. بَينَ مُعلِمَة عِرَاقيَّة مُسلِّمَة شيعيَّة وَحُسينيَّة وَمُحجبَة يُغطي ألسوَاد كُلّهَا إلاَّ نصف مِن وَجههَا فلا ترى جبهتهَا وَلاَ فكّهَا ألسُفلي، وَمُعلِمَة أستراليَّة مَسيحيَّة (يَعني مُشرِكة). ألمُعلِّمَة ألعِرَاقيَّة: عادة وَبإستمرار تضغط وَتبتز وَأحياناً تضرب بَعض ألطلاب بقساوة وَحتى ألأذكياء وَألفقراء مِنهم ألذين لاَ يشتركون مَعهَا بدروسٍ خصوصيَّة وَتهددهم بالرسوب مَا لَم أو لَن يَشتركوا من أجل أن تسرق 35 ألف دينار عِرَاقي في كُلِّ أسبوع مِن كُلِّ طالب.



وَمُعلِّمَة أستراليَّة تدرِّس في أﻠ هايث سكول (ألمَدرسَة ألعالية : تعادل ألثانويَّة وَألإعداديَّة مَعاً) ﺑ لاينم ألأستراليَّة في درسِ ألرياضيَّات ترحم طالباً أهله جاءوا لأستراليا حديثاً وَتدرك بأنه يَصعب علَى أهلهِ شِراء حاسِبَة مِن نوع خاص تستخرج ألجذور وَألكسور قيمتها 75 دولاراً فتهديه حاسبتهَا ألشخصيَّة. وَتتعامَل مَعَ طلابهَا کَ أُم حنونة !! وَمَعَ مُعلِّمَة مَسيحيَّة أخرى تدرِّس في تولوبيا هايث سكول بكانبيرا يَدرس فيها صغير أولادي يوسف ألذي بدأ سنته ألدراسية ألجديدة يوم ألأثنين ألمَاضي في صف 7 وَأنَّ مُعلمتهُ ألمَسيحيَّة وَأيضاً مُشرِكة!! وَبمُجرَّد أن رأت ولدي يوسف في ألصف وَبدون أن يَعرف هُوَ أو أهله ألذين يتفاجئون بَعد يَوميَن فقط، ففي يوم ألأربعاء تأتي رِسَالة علَى عِنوان ألمنزل مِنَ ألحُكومَة ألأستراليَّة مَضمونها تخصيص ألف دولار (هَدِيَة) مِنَ ألحُكومَة وَمُودعة لدى عيادة طبّ ألأسنان – عنوانها مَذكوراً مِن أجلِ علاج أسنان ألطالب يوسف حميد !! وَيَرجونَ مُراجعة يوسف للعيادة ألمَذكورة..!!



وَأقول أو أسأل: هَل سَيغفر الله للمُعلِمَة ألعِرَاقيَّة لأنهَا تدعي بأنهَا لَيسَت مُلحِدَة وَغير مُشركة وَيَرمي هذِهِ وَتِلكَ ألمُعلِمَة ألأستراليَّة ألمَسيحيَّة بالنار لأنهَا مُجرَّد مُشرِكة ؟! وَهَل أنَّ ألمُعلِّمَة ألعِرَاقيَّة كان تفعل ذلِك لَو أنهَا تعتقد حقاً وَتصدق فعلاً بأنَّ ألرقيب - ألله هُوَ مَوجود وَيَراهَا وَيَسمعهَا وَهِيَ تعذب وَترهب وَتبتز طلابهَا ؟. مِن قلَم : ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com

