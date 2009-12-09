

علي بن أبي طالب - 1

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:15

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







بِسْمِ اٌلله ألذي خلقَ صُبحاً وَريحاً.. أمَّا بَعدُ ،

تغيَّرت ألبلاد وَمَن عليهَا *** فوجه ألأرض مغبر قبيح

تغيَّرَ كل ذي لون وطعم *** وقل بشاشة ألوجه ألمليح

أرى طول ألحياة على غما *** وهل أنا من حياتي مستريح

جاء في بحارأنوارالشيخ المجلسي، وما جمعه الشيخ من عيون الأخبار: 133 - 137 وعلل ألشرائع: 197 – 199، عن محمد بن عمر بن علي بن عبدالله ألبصري، عن محمد بن عبدالله بن أحمد إبن جبلة، عن عبدالله بن أحمد بن عامر ألطائي، عن أبيه، عن ألرضا عن آبائه، عن ألحسين بن علي (ع)، قال: كانَ علي بن أبي طالب (ع) بالكوفة في ألجامع إذ قام إليه رجُل من أهل ألشام فقال: يا أميرألمؤمنين إني أسألك عن أشياء؟ فقال: سَلّ تفقها ولا تسأل تعنتا، فأحدقَ ألناس بأبصارهم فقال: أخبرني عن أوَّل ما خلقَ الله تبارك وتعالى؟ فقال: خلقَ ألنور. قال: فمّمَ خلقَ ألسماوات؟ قال: من بخار ألماء. قال: فمم خلق ألأرض؟ قال: من زبد ألماء. قال: فمّمَ خلقت ألجبال؟ قال: من ألأمواج. قال: فلِمَ سُمِّيَت مَكّة أم ألقرى؟ قال لأنَّ ألأرض دحيت من تحتها. وسأله عن سماء ألدنيا ممّا هي؟ قال: من موج مكفوف. وسأله عن طول ألشمس وعرضها؟ قال: تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ. وسأله عن ألوان ألسموات ألسبع وأسمائها؟ فقال لهُ: إسم ألسماء ألدنيا: رفيع وهي من ماء ودخان، وإسم ألسماء ألثانية: قيدرا (في المصدر: إسمها فيدوم) وهي على لون ألنحاس، وألسماء ألثالثة إسمها: ألماروم (في ألعلل: إسمها ألمادون وفي هامش ألعيون أضاف ألهاروم) وهي على لون الشبه، وألسماء ألرابعة إسمها: أرفلون وهي على لون ألفضة، وألسماء ألخامسة إسمها: هيعون وهي على لون ألذهب، وألسماء ألسادسة إسمها: عروس، وهي ياقوتة خضراء، وألسماء ألسابعة إسمها: عجماء وهي دُرَّة بيضاء. وسأله عن ألثور ما باله غاض طرفه ولا يرفع رأسه إلى ألسماء؟ قال: حياء من الله عزوجل، لمّا عبَدَ قوم موسى ألعجل نكس رأسه. (في عيون ألأخبار هنا زيادة وهي هذه: وسألهُ عمّن جمَعَ بَينَ ألأختين؟ فقال: يعقوب بن إسحق جمع بين حبار و راحيل فحرم بعد ذلك، ففيه انزل:.. واَن تجمعوا بَينَ ألاُختين...). وسألهُ عن ألمد وألجزر ما هُمَا؟ قال: ملك موكل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدميه في ألبحر فاض وإذا أخرجهما غاض. وسألهُ عن إسم أبي ألجن؟ فقالَ: شومان ألذي خلق من مارج من نار. وسألهُ هل بعث الله نبياً إلى ألجن؟ فقال: نعم بعث إليهم نبياً يقال له يوسف فدعاهم إلى الله فقتلوه. وسألهُ عن إسم إبليس ما كان في ألسماء؟ فقال: كانَ إسمهُ ألحارث. وسألهُ لِمَ سمّي آدم آدم؟ قال: لانه خُلِقَ من أديم ألأرض. وسألهُ لِمَ صار ألميراث للذكر مثل حظ ألانثيين؟ فقال: من قبلِ ألسنبلة، كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ ألانثيين. وسألهُ عمّن خلق الله من ألأنبياء مختوناً ؟ فقال: خلق الله آدم مختوناً، وَ ولِدَ شيث مختوناً، وإدريس، ونوح (زاد في ألعيون: سام بن نوح)، وإبراهيم، وداود، وسليمان، ولوط، وإسماعيل، و موسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وسألهُ كم كان عمر آدم؟ فقال: تسعمائة سنة وثلاثين سنة. وسألهُ كم حج آدم عليه السلام من حُجَّة؟ فقال له: سبعين حجة ماشياً على قدميه وأوَّل حُجَّة حجَّهَا كان معه ألصرد (طائر) يدله على مواضع ألماء، وخرج معه من ألجنة، وقد نهي عن أكل ألصرد وألخطاف. وسأله ما بالهُ لا يمشي على ألأرض؟ قال: لأنه ناح على بيت ألمقدس فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ويبكي مع آدم عليه ألسلام فمن هناك سكن ألبيوت ومعه تسع آيات (في ألعيون: ونزل آدم ومعه تسع آيات) من كتاب الله عزوجل ممّا كان آدم يقرؤها في الجنة وهي معه إلى يوم القيامة: ثلاث آيات من أول ألكهف، وثلاث آيات من "سبحان" (في العيون: من "سبحان ألذي أسرى...")، وثلاث آيات من يس: "وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً...". وسألهُ عن أول من كفر وأنشأ ألكفر؟ فقال: إبليس لعنه الله. وسأله عن إسم نوح ما كان؟ فقال: كان إسمه ألسكن، وإنما سمّي نوحا لأنه ناح على قومه ألف سنة إلاَّ خمسين عاماً. وسألهُ عن سفينة نوح عليه السلام ما كان عرضها وطولها؟ فقال: كان طولها ثمانمائة ذراع، وعرضها خمسمائة ذراع، وأرتفاعها في ألسماء ثمانون ذراعاً. ثم جلس ألرجل وقام إليه آخر فقال: يا أميرألمؤمنين أخبرنا عن أول شجرة غرست في ألأرض؟ فقال: ألعوسجة ومنها عصا موسى عليه ألسلام. وسأله عن أول شجرة نبتت في ألأرض؟ فقال: هي ألدبا وهو ألقرع. وسأله عن أول من حج من أهل ألسماء؟ فقال له: جبرئيل عليه ألسلام. وسأله عن أول بقعة بسطت من الأرض أيام ألطوفان؟ فقال له: موضع ألكعبة وكان زبرجدة خضراء. وسأله عن أكرم واد على وجه ألأرض؟ فقال له: واد يقال له سرنديب، سقط فيه آدم عليه ألسلام من ألسماء. وسأله عن شر واد على وجه ألأرض؟ فقال له: واد باليمن يقال له برهوت، وهو من أودية جهنم. وسأله عن سجن سار بصاحبه؟ فقال: الحوت سار بيونس بن متى عليه ألسلام. وسأله عن ستة لم يركضوا في رحم؟ فقال: آدم، وحواء، وكبش إبراهيم، وعصا موسى، وناقة صالح، وألخفاش ألذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله عزوجل. وسأله عن شيء مكذوب عليه ليس من ألجن ولا من ألانس؟ فقال ألذئب ألذي كذب عليه إخوة يوسف عليه ألسلام. وسألهُ عن شئ أوحى الله عزوجل إليه ليس من ألجن ولا من ألإنس؟ فقال: أوحى الله عزوجل إلى ألنحل. (في ألعيون هنا زيادة هي هذه: وسأله عن أطهر موضع على وجه ألأرض لايحل ألصلاة فيه؟ فقال له ظهر ألكعبة). وسأله عن موضع طلعت عليه ألشمس ساعة من ألنهار ولا تطلع عليه أبداً؟ قال: ذلك ألبحر حين فلقه الله عز وجل لموسى عليه ألسلام، فأصابت أرضه ألشمس، وأطبق عليه ألماء فلن تصيبه ألشمس (في ألعيون: فلن تصيبه ألشمس بعد ذا ابداً). وسأله عن شئ شربَ وهو حي، وأكلَ وهو ميت؟ فقال: تلك عصا موسى. وسأله عن نذير أنذر قومه ليس من الجن ولا من ألإنس؟ فقال: هي النملة. وسأله عن أول من أمر بالختان؟ قال: إبراهيم. وسأله عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر ام إسماعيل خفضتها سارة لتخرج من يمينها. وسأله عن أول إمرأة جرت ذيلها؟ فقال: هاجر لمّا هربت من سارة. وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال؟ فقال: قارون. وسألهُ عن أول من لبس ألنعلين؟ فقال إبراهيم عليه ألسلام. وسألهُ عن أكرم ألناس نسباً؟ فقال: صديق الله يوسف بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. وسألهُ عن ستة مِنَ ألأنبياء لهم اسمان؟ فقال: يوشع بن نون وهو ذو ألكفل، ويعقوب وهو إسرائيل (في ألعيون: إسرائيل الله)، وألخضر وهو تاليا (في ألعلل جعليا، وفي ألعيون: حلقيا) (كاتب السطور: ألخضر عليه ألسلام جاء هنا كأحد ألأنبياء- والله أعلم-)، ويونس وهو ذو النون، وعيسى وهو ألمسيح، ومُحمَّد وهو أحمد صلوات الله عليهم. وسأله عن شئ تنفس ليس له لحم ولا دم؟ فقال: ذاك ألصبح إذا تنفس. وسألهُ عن خمسة مِنَ ألأنبياء تكلموا بالعربية؟ فقال: هود، وشعيب، وصالح، وإسماعيل، ومُحمَّد صلّى الله عليه وعليهم. ثم جلس وقام رجل آخر فسألهُ وتعنته فقال: يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن قول الله عزوجل: (يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه) من هُم؟ فقال: قابيل يفرمن هاببل، وألذى يفر من أُمه موسى وألذي يفر من أبيه إبراهيم (في ألعيون زيادة هنا وهي هذه: يعني ألأب ألمربي لا ألوالد)، وألذي يفر من صاحبته لوط، وألذي يفر من إبنه نوح يفر من إبنه كنعان. وسأله عن أول من مات فجاءة؟ فقال: داود عليه ألسلام مات على منبره يوم ألأربعاء. وسأله عن أربعة لا يشبعن من أربعة؟ فقال: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالِم من عِلْم. وسأله عن أول من وضع سكك الدنانير وألدراهم؟ فقال: نمرود بن كنعان بن نوح. وسأله عن أول من عَمِلَ عمَل قوم لوط؟ فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه. وسأله عن معنى هدير ألحمام ألراعبية؟ (كاتب السطور: هكذا وجدتها: راعبية، وقد تكون هكذا، ويمكن أن تكون راعبة أو راعية؟) فقال: تدعو على أهل ألمعازف والقينات... وسأله عن كنية البراق؟ فقال: يكنى أبا هزال (في نسخة أبا هلال). وسألهُ لِمَ سمّي تبع تبعا ؟ قال: لأنه كان غلاماً كاتباً فكان يكتب لملك كان قبله فكان إذا كتب، كتب: بسم الله ألذي خلقَ صبحاً وريحاً فقال ألملك: أكتب وأبدء بإسم ملك ألرعد، فقال: لا أبدء إلاَّ باسم إلهي، ثم أعطف عليَّ حاجتك، فشكرَ الله عزوجل لهُ ذلِك، وأعطاه مُلك ذلِكَ ألمَلِك فتابعه الناس على ذلك فسمّي تبعا. وسألهُ عن كلام أهل ألجنة؟ فقال: كلام أهل ألجنة بالعربية. وسأله عن كلام أهل ألنار؟ فقال: بالمجوسية. (في العيون: وسألهُ عن ألنوم على كم وجه هو؟ فقال أميرألمؤمنين عليه ألسلام، ألنوم على أربعة أصناف: ألأنبياء تنام على أقفيتها مستلقية وأعينها لا تنام متوقعة لوحي ربها، وألمُؤمن ينام على يمينه مستقبل ألقبلة، وألملوك وأبناؤها تنام على شمالها ليستمرؤا ما يأكلون، وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذي عاهة ينام على وجهه منبطحاً). ثم قام إليه رجُل آخر فقال: يا أميرألمؤمنين أخبرني عن يوم ألأربعاء وتطيرنا منه وثقله قال؟ وأي أربعاء هو؟ قال: آخر أربعاء في ألشهر وهو ألمحاق قال: فيه قتل قابيل هابيل أخاه، ويوم ألأربعاء اُلقي إبراهيم في ألنار، ويوم ألأربعاء وضعوه في ألمنجنيق، ويوم ألأربعاء أغرق الله عزوجل فرعون، ويوم ألأربعاء جعلَ الله عاليها سافلها (في العيون: ويوم ألأربعاء جعلَ الله عزوجل قرية لوط عاليها سافلها)، ويوم ألأربعاء أرسل الله عزوجل ألريح على قوم عاد، ويوم ألأربعاء أصبحت كالصريم ويوم ألأربعاء سلط الله على نمرود ألبقة، ويوم ألأربعاء طلب فرعون موسى عليه ألسلام ليقتله، ويوم ألأربعاء خرّ عليهم ألسقف من فوقهم، ويوم ألأربعاء أمر فرعون بذبح ألغلمان، ويوم ألأربعاء خرب بيت ألمقدس ويوم ألأربعاء اُحرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس، ويوم ألأربعاء قتل يحيى بن زكريا، ويوم ألأربعاء أظل قوم فرعون أول ألعذاب، ويوم ألأربعاء خسف الله بقارون، ويوم ألأربعاء ابتلي أيوب بذهاب ماله وولده (في العيون: بذهاب اهله وماله وَولده)، ويوم ألأربعاء اُدخل يوسف ألسجن، ويوم ألأربعاء قال الله عزوجل: (إنا دمرناهم وقومهم أجمعين) ويوم ألأربعاء أخذتهم ألصيحة، ويوم ألأربعاء عقرت ألناقة، ويوم ألأربعاء أمطر عليهم حجارة من سجيل، ويوم ألأربعاء شج وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته، ويوم ألأربعاء أخذت ألعماليق ألتابوت. وسألهُ عن أول من قال ألشِعر فقال: آدم. قال: وما كان شعره؟ قال: لمّا اُنزل إلى ألأرض مِنَ ألسماء فرأى تربتها وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل قال آدم عليه ألسلام:



تغيَّرت ألبلاد ومَن عليها *** فوجه ألأرض مغبر قبيح

تغيَّر كل ذي لون وطعم *** وقل بشاشة ألوجه ألمليح

أرى طول ألحياة على غما *** وهل أنا من حياتي مستريح

ومالي لا أجود بسكب دمع *** وهابيل تضمنه ألضريح

قتل قابيل هابيلا أخاه *** فواحزناه فقد ألمليح



فأجابه إبليس:



تنح عن ألبلاد و ؟ ساكنيها *** ففي ألفردوس ضاق بك ألفسيح (*)

وكنت بها وزوجك في قرار *** وقلبك من أذى ألدنيا مريح

فلم تنفك من كيدي ومكري *** إلى أن فاتك ألثمن ألربيح

فلولا رحمة ألجبار أضحى *** بكفك من جنان ألخلد ريح

وبدل أهلها أثلاً وخمطاً *** بجنات وأبواب منيح



(*) في العيون: فبي في الخلد ضاق بك ألفسيح

حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com









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