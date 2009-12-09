

بيان تنديد ضد تصرفات محمد السادس

محمد محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:40

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







خريبكة – لينينغراد – الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية اللائكية الشعبية المستقلة الحمراء في 02.02.2017.

" لقد قررت أن أرفع دعوى قضائية عاجلة للحجر على المدعو محمد السادس لتصرفاته الحمقاء اللاشرعية في حقوق تعود إلى الشعب الذي وحده يملك حق التصرف فيها"

تشي غيفارا بطل ،تنين، صقر، نسر،أسد حرب التحرير الشعبية والمقاومة المسلحة والكفاح الوطني والثورة العالمية محمد ابن عبد الكريم الخطابي.

ابن الزهراء الزهراء ابن عبد المعطى ابن الحسن ابن صلاح الدين ابن الطاهر محمد محمد فكاك.

ماذا يا هؤلاء السياسيون الانتهازيون المنافقون التحريفيون الوصوليون الشوفينيون لو عادت إليكم الشهامة والهاشمية والمروءة والقيم الرفيعة السامية العالية، فعقدتم مقارنة صحيحة واضحة بينة فاصلة قاصمة فارقة بين رئيسة دولة المالاوي الإفريقية التي تنازلت بكبرياء وعشق وشموخ وحياء عن طائرتها الرئاسية وصرف مردودها على حوالي مليون مواطن أفريقي وإطعامهم ومعالجاتهم ومداواتهم وتشغيلهم وتعليمهم وتكريمهم وإشعارهم بسيادتهم في وطنهم وبين طفل تابع تبعية بنيوية لا وبين " طفل رضيع لا يزال يكلم أمهاته الإمبرياليتين الأمريكيين الإسرائيليين الصهاينة في المهد صبيا، ويتفاخر أمام العالم بأنه حر مطلق الأيادي في كيفية صرف ملايين الدولارات كرشاوى على من يشاء دون حسيب أو رقيب.

كما أريد أن أحيي عاليا وبصوت رفيع جمهورية إيران التي رؤساؤها لا يتلهون مثل الأطفال بالدمى الإمبريالية، بل ينافسون الدول المتقدمة في الصناعات وبناء القوة العسكرية النووية لإرهاب أعداء الشعوب مثل إسرائيل وأمريكا. فأي وجه للمقارنة يا أنتم يا أيها المداحون بشكل رخيص مبتذل لطفل إسرائيل وأمريكا،ممن بالأمس القريب كنتم تدعون الانتساب إلى القوى الوطنية الديمقراطيةوالذين منكم من لا يخلو له بيت من شهيدةأو شهيد أو ضحية أو طريد.

لست هنا عاجزا حتى لا أجد ما أرد به على هذا المدعو خطأ بملك المغرب والذي لا يطلق عليه هذا الاسم إلا كمجرد ألعوبة وتسلية هزلية ومسخرة مضحكة، لم يترك هذا البائع الشاري المشتري المرتشي المتملق للأعداء والنسيان فقط لكي يقولوا له " نعم يا "صاحب الجلالة والصولة والصولجان والمهابة وأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين" هكذا تأتي تقديم ما لايتصور من الهدايا والعطايا والهبات والصداقات والرشاوى مما يتجاوز ثلثي ميزانية المغرب لو تم صرفها وإنفاقها في المحل الصحيح وتمتع بها الشعب لا كهدايا ومنحة ومن وتفضل، بل كحقوق ومكتسبات حيث يجب أن يتمتع أصحاب الحق والتي تم سرقتها وانتهابها وافتراسها من طرف لصوص الملكية الجلاوية الليوطية، وماذا يردع هذا المدعة ملك المغرب، وقد استطاع شراء وارتشاء وصناعة أحزاب وهيئات سياسية مستعدة لأن تقول : نعم،يا سيدنا حفظك الله وأطال عمرك لتواصل سياساتك الإجرامية الآثمة اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية اللاشرعية اللإنسانية.

أية جريمة نكراء شنعاء فظيعة هذه التي يرتكبها ويقترفها هذا الشخص المريض غير السوي اللاعقلي اللاعقلاني أن تقوم جرافاته الكاسحة لتشطيب كل التجهيزات الطبيةوسرقة جميع أنواع الأدوية من المستشفيات والمصحات حتى أصبح من المستحيل على الأطباء والممرضات والممرضين أن يعثروا على بعض حبات أسبرين فبالأحرى الأدوية المعقدة لعلاج الأمراض العفنةالمزمنة.؟ أية جريمة هي أم الجرائم ورأس الكوارث هذه أن تتدعي يا هذا الشخص المرضي الطفولي الصبياني الذي يتجلى في تقديم جميع أنواع التضامن " الرشاوى) في أفريقيا من مستشفيات متنقلة مترحلة ،في الوقت الذي تكاد تموت وتنتهي أية أمارات وصوى للمدرسة والثانوية والإعداديةوالجامعة والكلية وقاعات الفن السينمائي والمسرحي والموسيقي والغنائي والصناعي والفلاحي والتعليمي؟

أم أدعو هذا الشخص إلى الاستماع والإنصات إلى القصيدة العنائية العربية الجزائرية بعنوان" قولوا لها الممرضة يا للا يا اللا.. هي الداوي في المرضى وحبيبها مجروح.. وهذا هو حالنا لا مع محمد السادس، بل مع هؤلاء المنافقين المزدوجين من المستفيدين الفاقدين لأية مصداقية والذين هم أشد جرائمية من جريمة الملك نفسه والأكثر ملكية من الملك، يسارع للتضامن الطبي الجراحي مع بعض الدول الإفريقية، ويخون الشعب في أهم وأعظم قضاياه ومشاكله وأزماته البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والحضاريةوالأخلاقية، وهذا الشعب الذي يرى بأم عينيه كيف تسرق وتتدفق وتصرف وتبذر من غير حق حتى يتمتع بها أعداؤه وخصومه ولا حق له في أن ينبس ببنة شفة استنكارا واحتجاجا وتنديدا وإدانة لسياسات مضادة لمصالح الشعب المغربي.



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الأولى >> فلسطين >> توفيق زياد >> هنا باقون

هنا باقون



رقم القصيدة : 474 نوع القصيدة : فصحى ملف صوتي: لا يوجد



كأننا عشرون مستحيل

في اللد , والرملة , والجليل

هنا .. على صدوركم , باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج , كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار

هنا .. على صدوركم , باقون كالجدار

نجوع .. نعرى .. نتحدى

ننشد الأشعار

ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونملأ السجون كبرياء

ونصنع الأطفال .. جيلا ثائرا .. وراء جيل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد , والرملة , والجليل

إنا هنا باقون

فلتشربوا البحرا

نحرس ظل التين والزيتون

ونزرع الأفكار , كالخمير في العجين

برودة الجليد في أعصابنا

وفي قلوبنا جهنم حمرا

إذا عطشنا نعصر الصخرا

ونأكل التراب إن جعنا .. ولا نرحل

وبالدم الزكي لا نبخل .. لا نبخل .. لا نبخل

هنا .. لنا ماض .. وحاضر .. ومستقبل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد , والرملة , والجليل

يا جذرنا الحي تشبث

واضربي في القاع يا أصول

أفضل أن يراجع المضطهد الحساب

من قبل أن ينفتل الدولاب

لكل فعل رد فعل:- ... إقرأوا

ما جاء في الكتاب.









تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

















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