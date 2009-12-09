

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:25

المحور: الادب والفن









يا صاحب الحلم

لا شكوى

لما يعتري ولا يرعى

لما أمضى، كنصلٍ،

غار في النجوى.

ولكن الذي أشكوه في الفحوى،

لما أبقاه في القلبِ.

وكيف أنه أبقى

نزاعا كله بلوى؟

شفيف الحزن أضناني

وليت أنني أمضى

على كتمٍ،

لكي أبقى.