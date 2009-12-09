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عليلا شفيتَ..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:24
المحور: الادب والفن
    


إلى صديقي مظفر النواب..
...............

ألا شُق الزحام وانت تمضي
فرادا
على جمع تولوا في الزحامِ.
وقم
تسقيك من شغفٍ..
شغاف قلبي
بنسغٍ لا يكف من أحتلام.
ألا ليت السما تضج يوماً
بما تسقي، لتشفي
سقام الأكرمين من السقامِ.
...........
2015





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - عليلا شفيتَ..