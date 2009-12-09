

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 13:33

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لماذا تطابق القرآن مع (الشعر الجاهلى)؟

طلعت رضوان

وهل الوحدانية سابقة على الإسلام؟

كان العرب فى بداية الدعوة الإسلامية يتحاورون مع صاحب الدعوة، ويستفسرون منه عن بعض ماورد فى القرآن، مثل الحديث عن (نارجهنم) فكان من أطلق القرآن عليهم (المشركين) يطلبون التأكد من عذاب الآخرة، وبسبب ذلك نزلتْ آية ((أفبعذابنا يستعجلون)) (الصافات/176) وعن تلك الآية كما جاء فى تفسيرالسيوطى قال: أخرج جويبرعن ابن عباس قال: قال المشركون: يامحمد أرنا العذاب الذى تــُـخوّفنا به، عجـّـله لنا)) فنزلتْ الآية المذكورة. وهذا الحديث ورد عند البخارى ومسلم، ويراه كثيرون أنه (حديث صحيح)

وعن تلك الوقعة يجب ملاحظ ما يلى:

أولا: تطابق لفظ (التعجل) مرة على لسان (المشركين) ومرة فى القرآن، ومع ملاحظة أسبقية وروده على لسان (المشركين)

ثانيــًـا: يتبيـّـن من كلام (المشركين) أنهم كانوا يتشكــّـكون فى موضوع (الآخرة وعذابها) وكانت لهجتهم فى الحديث صارمة (يامحمد أرنا العذاب الذى تـُـخوّفنا به) بل ومُـستهزئة (عجـّـله لنا) فكان الرد المُـختصروالمُـبتسرمن السماء (أفبعذابنا يستعجلون)



وعن أسباب نزول آية ((أجعل الآلهة إلهـًـا واحدًا إنّ هذا لشىء عـُـجاب)) (سورة ص/5) عن تلك الآية أخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: مرض أبوطالب فجاءته قريش وجاءه النبى فشكوه إلى أبى طالب فقال: يا ابن أخى، ماذا تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، وتؤدى إليهم (العجم) الجزية. كلمة واحدة، قال ماهى؟ قال: لا إله إلاّ الله. فقالوا: إلهـًـا واحدًا، إنّ هذا لشىء عجيب فنزلت الآية المذكورة وتبعتها عدة آيات منها ((أءُنزل عليه الذكرمن بيننا بل هم فى شك من ذكرى بل لمـّـا يذوقوا عذاب)) (سورة ص/8) وتلك الواقعة تستوجب ملاحظة:

أولا: تطابق تعبير(إنّ هذا لشىء عجيب) مرة على لسان القرشيين ومرة فى القرآن (عـُـجاب) ومع ملاحظة أسبقية تعبيرالقرشيين.

ثانيـًـا: سؤال أبوطالب لابن أخيه: ماذا تريد من قومك؟ حـدّد النبى هدفه وما تمناه بصورة قاطعة: تبعية (العجم) للعرب، وبذلك يحصل العرب على (الجزية) أما السبيل إلى ذلك فهوكلمة واحدة: لا إله إلاّ الله.

ثالثــًـا: التوقف أمام كلمة (عجم) التى تعنى فى قواميس اللغة العربية: العجم ضد العرب. والعجماء البهيمة. والمرأة عجماء (مختارالصحاح- المطابع الأميرية بمصر- عام1911- ص440) أى أنّ (كل) الشعوب بهائم باستثناء العرب، وحتى المرأة العربية (بهيمة)

رابعـًـا: هل (لا إله إلاّ الله) أتى بها القرآن (فقط) أم كانت سابقة على الإسلام؟ كتب السيوطى عن أسباب نزول آية ((فبشـّـرعباد)) (الزمر/17) أخرج جويبربسنده عن جابربن عبدالله قال: لما نزلتْ آية ((وإنّ جهنم لموعدهم أجمعين)) وآية ((لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)) (الحجر/43، 44) أتى رجل من الأنصارإلى النبى وقال: ((يارسول الله إنّ لى سبعة مماليك (أى سبعة من العبيد) وإنى قد أعتقتُ لكل باب منها مملوكــًـا)) فنزلتْ آية ((فبشـّـرعباد)) وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم أنّ هذه الآية نزلتْ فى ثلاثة نفركانوا فى (الجاهلية) يقولون لا إله إلاّ الله: زيد بن عمروبن نفيل، وأبى ذرالغفارى وسلمان الفارسى)) وجاء فى السيرة النبوية لابن هشام– مكتبة الكليات الأزهرية بمصر- ج1- ص206، أنّ زيد بن عمروبن نفيل لم يقبل اليهودية والنصرانية. وفارق دين قومه. واعتزل الأوثان وحرّم الميتة والدم والذبائح التى تــُـذبح للأوثان، ونهى عن قتل (الموءودة) وقال ((أعبد رب إبراهيم)) وأكثرمن ذلك فإنه استخدم لفظ (الإسلام) فى شعره قبل الدعوة المحمدية، ولكنه لم يـدّع النبوة. أما أمية بن أبى الصلت (وهومن الطائف) فكان ((يتوقع النبوة لنفسه، فلما اصطفى لها (الله) النبى محمدًا نفس عليه (= حقد عليه) ذلك))

وقبل الدعوة المحمدية كذلك كان شخص اسمه (أبوقيس بن أنس) الذى ترهب ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهـّـرمن الحائض من النساء وقال فى شعره:

فأوصيكم بالله والبروالتـــــــقى وأعراضــــكم، والبرباللـه أولُ

وإنْ قومكم سادوا فلا تحسدونهم وإنْ كنتم أهل الرياسة فاعدلـوا

وقال أيضـًـا:

سبحوا الله كل صبـــــــــــــــــاح طلعتْ شمسه وكل هـــــــــــــلال

عالم السروالبيان لدينـــــــــــــــا ليس كل ما قال ربنا بضـــــــــلال

يا بنى: الأرحام لاتقطعوهـــــــا وصلوها قصيرة من طـِـــــــــــوالِ

واتقوا الله فى ضعاف اليتامـــــــى ربما يستحيل غيرالحــــــــــــــلالِ

واجمعوا أمركم على البروالتقــوى وترك الخنا وأخذ الحــــــــــــــلالِ

(سيرة ابن هشام – المصدر السابق – ص113، 114)

وكان قبل الدعوة المحمدية شخص اسمه (عمروبن لحى) من خزاعة. وقد ذاعتْ سيرته فى العرب حيث الشرف. وذهب شرفه فى العرب كل مذهب حتى صارقوله (دينــًـا) مُـتبعًـا وذكربرهان الدين الحلبى أنّ البعض قال عنه أنه صارربـًـا يبتدع لهم بدعة ليتخذوها شرعة)) وكان الحـُـجاج (قبل الإسلام) يطوفون حول الكعبة مُـهللين ((لبيك اللهم لبيك.. لاشريك لك لبيك)) وقيل عن عمروهذا أنه كان له تابع من الجن يوحى إليه (السيرة الحلبية- دارإحياء التراث العربى– بيروت – لبنان – ج1 – ص10)

ومن بين نماذج الشعرالسابق على الدعوة المحمدية شعرامرؤالقيس (المُـتوفى سنة565م) الذى قال ((تلك السحاب إذا الرحمان أرسلها/ روى بها من محول الأرض إيباسـًـا/ تلك الموازين والرحمان أنزلها/ رب البرية بين الناس مقياسـًـا))



الأمثلة كثيرة جدًا من الشعرالمكتوب قبل الدعوة المحمدية، ويحمل– كما كتب المستشارمحمد سعيد العشماوى- ((ألفاظــًـا دينية وتعبيرات دينية مثل: الوحى، الشريعة، النذير، خليل الله، البر، مكارم الأخلاق، قصد السبيل، جبريل وميكال.. إلخ)) وضرب مثالا بشعر قاله زهيربن سلمى (المتوفى سنة627م) حيث قال ((لمن الديارغشيتها/ كالوحى فى حجرالمسيل المخلد)) (الخلافة الإسلامية- سينا للنشر- عام1990- من ص40- 44) ومن كل ماسبق يتبيـّـن صــِـدق ما كتبه السيوطى من أنّ الآيتين 17، 18 من سورة الزمرنزلتا فى ثلاثة نفركانوا فى (الجاهلية) يقولون لا إله إلاّ الله)) ومع ملاحظة أنه ذكر: زيد بن عمروبن نفيل، وإبا ذرالغفارى وسلمان الفارسى، وتجاهل كثيرين.

***

