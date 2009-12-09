

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 10:01

المحور: كتابات ساخرة









حظي مشروع وضع حجر الاساس لمطار كربلاء الدولي بتغطية اعلامية لامثيل لها في بقية المشاريع العمرانية الاخرى وبات من المستحيل ان يقف احدنا ويقول :ياعمي على كيفكم فبناء المطارات مو لعبة اتاري والمشروع مايصير بنائه بالنيات ولا هو مثل اعيادنا الدينية تسووها بجرة قلم.

خلونا نبدأ من راس الخيط.

الامانة العامة للعتبة الحسينية تعاقدت مع أئتلاف يضم ثلاث شركات وهي شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية ومجموعة الرضا الاستثمارية وشركة كوبر جيس البريطانية.

كلام جميل جدا ،ولكن هل هذه الشركة تضم خبراء في اعداد التصاميم والخرائط الجوية والمباني اللازمة؟.

هذا السؤال جوابه في نهاية هذا المقال.

انشاء مطار يحتاج الى جهود تبذل لسنوات وهي ليست ارض لطائرة تطير او تهبط.

1-خصصتم 248 مليون دولار لكلفة المرحلة الاولى وكما نقل لنا الزميل امير جواد سيكون انجاز هذه المرحلة في منتصف العام المقبل، وبشكل عام كلفة المرحلتين ستكون 500 مليون دولار.

هذا المبلغ لو تم رصده:

للبنى التحتية.

شق شوارع جديدة وايجاد الحل المناسب للتقليل من وفيات الحوادث المرورية.

صرف رواتب ومحفزات لعمال النظافة.

بناء اسواق تجارية حديثة.

انشاء ملاعب للاطفال وخصوصا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تقوية شبكة الامن الداخلي لمنع تهريب المخدرات والممنوعات الاخرى.

تلبية ما يحتاجه النازحون وهم بمئات الالوف.

هذا غيض من فيض.

السؤال الان: من اين لكم هذا المبلغ وهل تدعمكم المرجعيات في ذلك سيما وان الخزينة "فاضية" والحمد لله؟.

هل تعرفون ان شركة كوبر جيس التي تعاقدتم معها لاتملك اي خبرة في بناء المطارات وهي معفية في بريطانيا من الضرائب لأنها لاتربح بعد ان اكتشفت الجهات المسؤولة هناك ان مجموع العاملين في هذه الشركة هم 5 فقط يرأسهم مغترب عراقي اسمه ناهض صالح الموسوي(نفس المصدر السابق).

السؤال الآخر:هل تم القبض على الدجاجة التي تبيض ذهبا ام اكتفيتم بريشها فقط.

ياعمي، محافظة كربلاء بحاجة الى الخدمات وليس هبوط واقلاع الطائرات.

اولاد الملحة استعانوا بالحاج "غوغل" لمعرفة التفاصيل وتسكعوا في موقع عراق تايمز وكان لهم ما ارادوا،وقال احدهم في آخر لقاء لهم في مقهى ابوكاظم، مشروع المطار يحتاج الى 10 سنوات لأكماله حينها يكون الشعب العوراقي قد نسى السالفة وهو خبير في النسيان.

ماعينا...

طراطيش كلام:

-يبدو ان اعضاء مجلس المحافظة خبراء في التاريخ الهجري فقد قرروا اعتبار يوم امس وهو (ولادة السيدة زينب) يوم "العفاف".

وين العفاف ياناس؟؟.

-نقل لنا وزير النقل، كاظم الحمامي تعازيه لتحول العراق إلى "دولة مغلقة بحرياً" بعد المصادقة على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت في جلسة مجلس الوزراء الماضية.

-مقابل ذلك زغرد كاظم الصيادي وهو يشيد بتطور الواقع الصحي بالعراق: دير بالك خوية ترى اكو مرضى بايعين ومخلصين ممكن يسوولك مشكلة وتروح بيها.

-اول مصيبة لوزيري الداخلية والدفاع الجديدين هي دعوة مرصد حقوقي دولي الى الكشف عن السجون السرية واساليب التعذيب المتبعة فيها.

-واحد يخرّب ضحك اسمه محسد جمال الدين (ما اعرف شنو يشتغل) يكول: كرامة الشعب العراقي ومسؤولية البلاد من مسؤولية الحكومة.(يحتاج سلام من سليمة).