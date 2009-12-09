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المغرب و الحكومة المؤجلة
حميد المصباحي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحكومة المؤجلة
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لم يتطرق دستور المغرب الحالي2011،إلى ما ينبغي فعله،إن تعذر على رئيس الحكومة تشكيل الأغلبية،إذ ترك الباب مفنوحا للتوافقات السياسية،سواء من خلال التحالفات السياسية أو التقاربات الداعمة للحكومة،و لو حتى بدون المشاركة فيها،بحيث صمت المشرع عن الزمن و مدته،و عن فشل محتمل لرئيس الحكومة،المعين من داخل الحزب الحاصل على الأغلبية في الإنتخابات التشريعية،و بذلك وصف الدستور المغربي،بكونه ترك الأبواب مشرعة للتفاوض بين الفاعلين السياسيين،و لم يستحضر،احتمال عدم توفق رئيس الحكومة في صياغة ما يشكل أرضيىة لحكومة،منسجمة،و فاعلة لترسيخ صيغة الديمقراطية التشاركية،و حتى التفاعلية،غير أن انفتاح الدستور،كشف عن محدودية التوافقات السياسية،التي يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة و حزبه الأغلبي،بدون إهمال ميكانيزمات أخرى،عملت على تعطيل تشكيل الحكومة،بدوافع هيمنية من طرف الحزب الحاصل على الأغلبية،و حتى عقلية رئيس الحكومة،الباحث عن رمزية نضالية،يدشن بها مساره السياسي،بافتعال خصومات مع كل المعارضة،فما هي غايات هذا التأجيل و أبعاده؟
1_الإستيهام السياسي
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نبه جاك لاكان،لأهمية الإستيهامات،التي تنشد إطالة لحظات المتعة،بما يعني،أن الإستيهام قد تكون متعته أكثر من تحقيق المتعة،و بصيغة سياسية،إن انتشاء رئيس الحكومة بالفوز،يشكل متعة أكثر من الحكم نفسه،بمعنى أن الحزب و معه زعيمه،يطيل نشوة الفوز و الإنتصار،لتطول أكثر مدة زمنية ممكنة،مستعرضا فوزه،و كأنه فتح مبين يضاهي في الذاكرة الإسلامية،انتصارات عظمى جسدت الحق المطلق،و قداسة المعركة التي خاضها الحزب الإسلامي لأول مرة في تاريخه،محاولا اعتبار نفسه النموذج الأرقى في حركات الإخوان المسلمين،و كأنه أول من سعى بالإسلام السياسي،إلى التفاعل مع الديمقراطية،التي طالما اعتبرت في الإسلام السياسي التقليدي،بدعة شيطانية،ناسيا أو متناسيا،أن تجارب الإخوان المسلمين سياسيا،كانت سباقة إلى ذلك،في مصر و السودان و الأردن و الكويت،و غيرها من الدول الإسلامية.
2_الإستيهام الديني
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بما أن الحركات الدينية،لديها تصور خاص بالتاريخ،بحيث تعتبر أن السابق خير من اللاحق،فهي تحاول ابتداع أشكال التشابه بين الحاضر و الماضي،رغم إقرارها بأن الأزمنة تختلف،كما الألبسة و الطموحات و أشكال الفعل،فهي حريصة،على تسويق نفسها باعتبارها البداية،لتأسيس مشروع،يراد له،أن يبدو مرفوضا من طرف أعداء متخيلين،استيهاميا،في الحركة الدعوية للحزب،باعتبارهم أعداء العقيدة،بذلك،يكبر الوهم،بأن الحزب،لا يدافع عن مصالح أتباعه،بل عن حقيقة العقيدة الإسلامية المهددة،و كأننا في زمن التأسيس،التي انتهت باختيار الحضارات الإنسانية لدياناتها و أعرافها و حتى قيمها الإجتماعية و الثقافية،و قوانينها السياسية.
ا
الإستيهام الهوياتي
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يدافع رئيس الحكومة بجناحيه،الدعوي و السياسي،عن هوية دينية إسلامية،يوهم الأتباع بأنها مهددة من طرف المستغربين،بدافع البحث عن زعامة،تؤجج مشاعر الرفض لكل ما هو أجنبي،و كأنه المخلص استيهاميا من البدع و الملل القديمة السابقة على الإسلام،و هي آلية لجأت إليها كل حركات الإسلام السياسي،خصوصا تلك التي ليس لها تاريخ طويل في المواجهة أو على الأقل،التي شاركت في حركات التحرير الوطني أيام الإستعمار،و كأنها تسعى لتصوير نفسها مناهضة للفكر الإستعمارينبعد أن رفضت مواجهته عندما كان يحتل أوطانها،أو تجنبت المعركة بدوافع شتى،سياسية أو دينية،و تعتبر الوقت حان للتحرير من أفكاره التي بقيت عالقة بالمجتمعات العربية و ربما الإسلامية.
خاتمة
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إن تأجيل تشكيل الحكومة في المغرب،إضافة لما سبق ذكره،محكوم أيضا بمنطق الهيمنة الذي يسعى الحزب الأغلبي لممارست على كل الأحزاب المغربية،و هو يعكس أحادية الحزب الأغلبي و جوعه السياسي للحكم،و ربما استعجاليته في ترسيخ أقدامه في المؤسسات،التي يحتاجها أتباعه و المنتسبون له،لمراكمة رمزيات السلطة حتى لا نقول التسلط.
حميد المصباحي_كاتب روائي
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