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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - حول اضراب عمال محطة انتاج الطاقة الحرارية في واسط !
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حول اضراب عمال محطة انتاج الطاقة الحرارية في واسط !
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|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - حول اضراب عمال محطة انتاج الطاقة الحرارية في واسط !
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