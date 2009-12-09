

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:16

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









خواطر لمن يعقلون – ج106

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1..

كل الدول المتطورة التي صنع دساتيرها وقوانينها أناس أصحاب فكر ومنطق وعقل تخلت عن العقوبات البدنية، إلا الدول المتخلفة (ومعظمها دول عربية إسلامية) التي مازالت تحلم بقطع الرؤوس والأيدي والأرجل من خلاف والجلد والرجم، بسبب أو بغير سبب، إرضاء لغرائزها الحيوانية في رؤية الدم... ما الفرق بينهم وبين داعش التي يزعمون أنهم أبرياء منها رغم أن دواخلهم أسوأ من دواخل أبي بكر البغدادي وعصابته..؟

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2..

كل العالم يتمنى الوصول لأرقى المراتب الإنسانية، إلا العرب المسلمون فهم لا يريدون إلا الرجوع إلى البدائية والحيوانية، متعللين بأن زمن بدو الصحراء شاربي بول الإبل كان خير القرون. لو كان التطور يسير عكس الزمن، لكان الإنسان البدائي أكثر تطورا ورقيا منا ومن بدو صحراء جزيرة العرب الجهلة الذين هلكوا منذ أربعة عشر قرنا.

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3..

من بول البعير إلى بول الرسول، لم يخرج تراث المسلمين من دورات المياه، لذلك كلما شم المسلم وردة أحس أن رائحتها نتنة.

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4..

الزواج لغويا مشتق من كلمة زوج، أي إثنان. لكن في الإسلام تحل كلمة "نكاح" مكان كلمة "زواج"، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة إجتماعية ثنائية بل علاقة ملكية كما يملك الرجل المواشي والدواب، وهي علاقة جنسية بالأساس، فكلمة نكاح تطلق أيضا على العملية الجنسية نفسها، أو ما يطلق عليه في كتب التراث الإسلامي لفظ "الوطء". إسلاميا، لا يوجد زواج بل نكاح ووطء، أي عملية جنسية فقط، لإشباع الشهوة والتناسل لا أكثر.

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5..

الزواج يتطلب عقد زواج وموافقة الطرفين وإعلان الزواج بين الناس؛ والعلاقة دون توفر هذه الشروط يصبح زنا. فهل تتوفر هذه الشروط في خرافة آدم وحواء الذين يزعمون أنهما والدا الإنسانية كلها؟ بالطبع، لا. ثم أليس تزاوج أبناء آدم وحواء بين بعضهم البعض زنا محارم؟ ألا يصح إذن أن نقول أن كل الناس، حسب تلك الخرافة، ما هم إلا أولاد زنا وزنا محارم، بما فيهم محمد بن آمنة نفسه؟ فمن يرضى أن يقال عنه هذا الكلام؟

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6..

القرآن منافق، يقول الشيء ونقيضه، ولذلك نجد أن الشيوخ والدعاة و"علماء" الإسلام لا يستطيعون العيش دون نفاق.

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7..

الدين ليس أهم من الحياة ولا أهم من الإنسان. يمكن للإنسان أن يعيش سعيدا دون دين ولا إله ولا كتاب مقدس. بل الدين هو أحد أكبر الأخطار التي تهدد وجود الإنسان بالفناء، لأنه يعلق كل شيء بما بعد الموت. فهل من المنطقي أن نتوقع أن من يؤمن بأن كل السعادة موجودة يعد الموت يمكن أن يكون لديه أي حب او إحترام للحياة؟

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الهوامش:

1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:

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2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":

https://archive.org/details/Islamic_myths

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