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الكورد .. أكثر المنتصرين في الربيع العربي!!


بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 00:47
المحور: القضية الكردية
    


بير رستم (أحمد مصطفى)
أمريكا ليست "الأم تيريزا" والكورد ليسوا "جنوداً تحت الطلب"ً!
إنني أستغرب عندما يقول بعض الإخوة؛ بأن أمريكا تستخدم الكورد لتحارب بهم الإرهاب وبالتالي لها مصالحها مع الكورد وحينما تنتهي تلك المصالح، فإن الأمريكان سيتخلون عن الكورد .. بكل تأكيد؛ أمريكا ليست جمعية خيرية ولا هي "الأم تيريزا" لتوزع الحنان والرعاية على شعوب العالم، إنها أعظم دولة في الوقت الراهن عسكرياً واقتصادياً ولها مصالحها الإستراتيجية في كل بقاع العالم.. وبالتالي فعندما تجد مصالحها في أي بقعة جغرافية وتجد من هو قادر على تحقيق تلك المصالح، فإنها تتحالف معهم وبعدما تنتفي الحاجة لهم فهي تبحث عن حلفاء جدد أكثر فاعلية وذلك كأي قوة عظمى لها استراتيجياتها الحيوية. وإنها _أي أمريكا_ تجد اليوم في الكورد حليف وشريك حيوي في المنطقة ضد الإرهاب ولذلك فهي تقدم لهم المساعدة وبالتأكيد عندما تنتفي الحاجة لهم فهي ستبحث عن حلفاء جدد، لكن السؤال الأساسي؛ هل يقدم الكورد فعلاً خدماتهم مجاناً لأمريكا؟!

أعتقد بأن المقولة السابقة فيها الكثير من التجني على الواقع والحقائق على الأرض حيث وبقراءة موضوعية يمكننا التأكيد؛ بأن القضية الكوردية في أفضل مراحلها وذلك على الرغم من كل أخطائنا وصراعاتنا الداخلية حيث ولأول مرة تتم مناقشة المسألة الكوردية في العواصم العالمية؛ موسكو، واشنطن وغيرهما، بينما في السابق وبأحسن الأحوال، كانت تناقش _أو بالأحرى تفرض الاملاءات_ في مكتب لضابط أمني .. ولذلك فإن من يقول؛ بأن ((الكورد لم يحققوا شيء))، فهو إما لا يجيد القراءات السياسية أو حرصاً منه على القضية، يريد المزيد من المكاسب وبأسرع وقت ممكن، وإننا نقول لهؤلاء الإخوة؛ بأن "مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة" والقضية الكوردية قد خرجت من قمقمها ولن يكون بمقدور القوى الإقليمية إعادة الكورد إلى المربع الأول حيث حضرت اللحظة التاريخية، ليكون الكورد أيضاً أحد الشركاء الأساسيين في معادلات الشرق الأوسط الجديد وإن الزمن الكوردي الحديث قد بدأ فعلاً، فلا داعي إلى ثقافة الولولة واللطم وجلد الذات وإن كان الحذر ضروري.

وبالتالي فأي مقولة؛ بأن الكورد هم؛ "جنود تحت الطلب" أو "عبارة عن ورقة كلينكس وسوف يرمى بهم في حاوية الزبالة"، كما قالها أحد الحاقدين العنصريين وروّج لها بعض المبتورين والذيليين من أبناء شعبنا الكوردي _وللأسف_ وذلك في محاولة منهم للنيل من أحد الأطراف التي تحقق الانتصارات على الأرض، فقد باتت اسطوانة مشروخة، بل كشفت عن سطحية قائله وقراءاته السياسية .. ولعلمهم جميعاً؛ فإن الكورد هم فرسان الشرق الجديد وأحد أهم اللاعبين الإقليميين مستقبلاً وليضعوا تحت العبارة السابقة عدد من الخطوط الحمر والصفر الأردوغانية الملالية حيث المستقبل القريب ستؤكد على تلك الحقيقة التاريخية؛ بأن لا حقٌ يضيع وراءه مطالب" وقد حان الزمن الذي يتم فيه إعادة الحقوق المسلوبة من شعبنا في لوزان .. بكلمة واحدة؛ يمكننا القول: بأن الكورد أكثر المنتصرين في الربيع العربي، ربما يجدها البعض نوع من الفانتازيا التاريخية أو السياسية، لكن الزمن كفيل بإثبات المقولة السابقة وبحيث تصبح واحدة من حقائق التاريخ الراهن!!





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بير رستم

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الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - الكورد .. أكثر المنتصرين في الربيع العربي!!