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من الكتابات الاخيرة للدكتور يوسف عزالدين


وديع العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:15
المحور: الادب والفن
    


وديع العبيدي
من الكتابات الاخيرة الدكتور يوسف عزالدين [1920- 2013م]


د. يوسف عزالدين
نشوة السحر

بالله يا (نجلا) يا حلوة الثغر
والحب رفاف من زهوة العمر
يا وردة
تزهو
في يانع الزهر
حركت أوتاراً في رقة الشعر
من هجر حسناء وكثرة الغدر
قد جرعت قلبي من كأسها المر
لا توقظي قلباً
قد نام..
من دهر….
وجنبي قلباً يئن في الأسر
أخاف يا (نجلا) أسقط في البحر
من حسنك الطاغي يا طلعة البدر
لا تعبثي
(نجلا)
فعمرنا يجري.
القلب في هم يعيش في قفر
وغربة ثكلى تنجر في عمري
واليأس هتان من قسوة الدهر

القدّ مياس يختل في سكر
والحسن نشوان من قلق الصدر
كموجة عذرا تهيم في البحر
يا ليتني أسري
في ملتقى النهر
وأنتشي يوماً من ثغرك العطري
أعيش في حبّ
من لذة السحر
فهل ترى (نجلا)
تجهل أم تدري!.
/ ويلز- بريطانيا

الاستاذ الراحل الدكتور يوسف عزالدين [1920- 2013م] من مواليد بعقوبا/ العراق وتوفي في ويلز/ بريطانيا. عمل استاذا في جامعة بغداد/ كلية الاداب وكان سكرتيرا ثم امينا للمجمع العلمي العراقي بين الستينيات والسبعينيات. غادر العراق عام 1978 الى الامارات ومنها السعودية استاذا في كلية التربية في جامعة الطائف حتى تقاعده من العمل عام 2001م وانصرافه للتاليف والبحث والنشر. والقصيدة المنشورة من كتاباته الاخيرة وقد نشرت في مجلة ضفاف الثقافية التي صدرت في النمسا للفترة [1998- 2005م]- ع 14 المصادف يونو 2003.





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وديع العبيدي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وديع العبيدي - من الكتابات الاخيرة للدكتور يوسف عزالدين