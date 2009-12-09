

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:27

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









مغزى التحالف السعودى الإسرائيلى

طلعت رضوان

هل الدول العربية شظايا تتطاحن مع بعضها؟

وهل إسرائيل (دولة مزعومة)؟

صرّح وزيرالخارجية السعودى (عادل الجبير) لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أنه لابد من تفعيل مبادرة السلام السعودية. وأنّ القضية الفلسطينية ليست من اهتمامات المملكة فى الوقت الحالى، وهذه هى رسالة السلام التى تبعث بها السعودية إلى إسرائيل.

وأعتقد أنّ تصريح وزيرالخارجية السعودى له دلالة غاية فى الأهمية، حيث أنّ هذا التصريح فيه الدليل القاطع على أنه لاتناقض بين السعودية وإسرائيل، وأنهما حليفان ومُـتوافقان نحواستراتيجية واحدة، والأهم أنّ الموقف السعودى مُـتطابق مع الموقف الإسرائيلى من القضية الفلسطينية. والنتيجة التى يستخلصها العقل الحرأنه إذا كانت إسرائيل (عدوة) الشعب الفسطينى، فإنه وفق علم الرياضيات، تكون السعودية (عدوة) للشعب الفلسطينى، ويترتب على ذلك إنهاء أسطورة (القومية العربية) وتوأمتها (الوحدة العربية) وفى هذا السياق نقل د. جمال حمدان التصريح الذى أدلى به (فيصل بن الحسين الهاشمى) وقال فيه ((إنّ العرب واليهود أبناء عمومة من الناحية العنصرية)) وبعد ذلك التصريح تم تعيين فيصل ملكــًـا على العراق. ثم عـَـقـَـد حمدان مقارنة بين ماقاله فيصل وتصريحات كاتب أمريكى ((إننا سنرحب باليهود ترحيبـًـا قلبيـًـا فى عودتهم إلى البلاد. وهناك مجال فى سوريا يتسع لنا جميعـًـا. وهناك صلات وثيقة من القرابة والدم بين العرب واليهود. وأنه ليس ثمة تعارض واضح فى الصفات المميزة للشعبيْن)) (اليهود أنثروبولوجيا- كتاب الهلال- فبراير1996- ص45)

وذكرد. حمدان أنّ التواطؤالعربى ضد فلسطين وتأييد المشروع الصهيونى بدأ قبل احتلال فلسطين وكتب ((وهذا مانجده فى أكثرمن دائرة من الدوائرالعربية. فليس بعيدًا مشروع الملك عبدالله الذى اقترحه على بريطانيا حلا لمشكلة فلسطين فى الأربعينيات من إنشاء (مملكة سامية) يكون هوعلى رأسها، ويكون لليهود فيها حكمهم الذاتى. كما تردّدتْ (فى نفس الفترة) فكرة (الاتحاد الفيدرالى السامى) بين اليهود الأوروبيين واليهود العرب. ليعيش العرب واليهود فى دولة واحدة، تدخل- بمضى الوقت- فى علاقات اقتصادية مع بقية الدول العربية، متطلعة إلى اتحاد اقتصادى مع الأردن وغزة متجهة فى النهاية إلى (اتحاد سامى كبير) فكان تعليق د. حمدان ((ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات أونقدها، فكل حل لايـُـعيد الوضع إلى ماكان عليه قبل1948بل قبل1918مرفوض بلا نقاش. وكل حل لايـُـزيل إسرائيل من الوجود لامحل له من البحث (العلمى) وبسبب عروبته وصف إسرائيل بأنها ((الدولة المزعومة)) (ص49، 50، 60)

وأعتقد انّ ماكتبه د. حمدان جاء مـُـتطابقــًـا مع التوجه الناصرى العروبى، حيث ورد فى بيان القيادة السياسية المُـوحـّـدة الذى ترأسه عبدالناصرعن مصر، وعبدالسلام عارف عن العراق أنّ ((الهدف القومى العربى هوالقضاء على إسرائيل)) (نقلا عن ضابط المخابرات المصرى فتحى الديب- فى كتابه: عبدالناصروتحريرالمشرق العربى- مركزالدراسات السياسية بالأهرام- عام2000- باب الملاحق- ص688)

وأعتقد أنّ مأساة الشعب الفلسطينى لم تتمثل فى احتلال إسرائيل لأرضه (فقط) وإنما ساهم العرب فى تفاقم أزمته خاصة عندما ساد شعار(الصراع العربى/ الإسرائيلى) بينما كان الأدق تعميق شعار(الصراع الفلسطينى/ الإسرائيلى) لأنّ الشعارالأول سيـّـد لمقولة أنّ (العرب) مسئولون عن تحريرفلسطين، وأنّ دورالفلسطينيين يأتى فى المرتبة الثانية. واندمج هذا الشعارمع الشعارالأخطرالذى روّج له الناصريون (مصرلاشىء بدون العرب، والعرب لاشىء بدون مصر) بهدف نفى الخصوصية القومية لشعوب المنطقة. وهذه المقولة- فى رأيى- إهانة للعرب بقدرماهى إهانة لمصر. وكان أ.هيكل هوالذى صك هذا الشعار، وظلّ يـُـردده كثيرًا فى كتبه ومقالاته، وحتى عندما استضافته قناة الجزيرة عام2009قال ((يستحيل الدفاع عن الأمن المصرى بدون حزام قومى عربى)) ونال هذا الكلام إعجاب القناة التى استضافته لعدة أسابيع، فأصرّتْ على إعادة هذه الفقرة (بالذات) ضمن فواصلها الإعلانية لعدة أيام.

وعندما رجعتُ لكتب ومقالات أ. هيكل اكتشفتُ أنّ ماقاله فى قناة الجزيرة ليس جديدًا وإنما هوتكرارلكلام قديم حيث سبق له أنْ كتب (إنّ طاقة مصروحدها لاتستطيع إحرازالنصرالمُرتجى فى الصراع الراهن فى أزمة الشرق الأوسط) (أهرام6/7/73) أى قبل حرب أكتوبربثلاثة شهور. ولم يكتف أ. هيكل بإنكارقوة مصرالذاتية، وإنما وصفها فى نفس المقال بأنها ((شظية اسمها مصر)) ونظرًا لشدة (إيمانه) بالعروبة و(الوحدة العربية) رغم فشل الوحدة المصرية/ السورية قال ((لامستقبل للكيانات الشظايا. شظية اسمها السعودية. وشظية اسمها ليبيا..إلخ)) وفى الأسبوع التالى كرّرنفسه ولكن بمزيد من الهدم لمبدأ الاعتماد على القوة الذاتية لأية دولة، فذكرلوأنّ ((كل بلد عربى وجد الوسيلة لتنمية مستقلة، فمعنى ذلك أننا سندخل فى عصرالمنافسة الطاحنة بين الضعفاء)) وتكون النتيجة ((شظايا تصطدم مع الشظايا. فتات يأكل الفتات)) فلماذا لم تــُـحوّل المنافسة بين الدول الأوروبية إلى شظايا؟ ولشدة ولعه باللعب بالألفاظ أضاف ((إننا إذا لم ننجح فى التنمية المستقلة وقعنا فى الخطر. وإذا نجحنا فى التنمية المستقلة وقعنا فى الأخطر)) وبينما أ. هيكل ذكرفى عام2009 أنّ مصرلاشىء بدون العرب، كتب عام 1973أنّ ((الأمة العربية أمامها فترة محدودة- ثلاث سنوات أوخمس على أكثرتقدير- فإذا لم تستطع خلالها أنْ تبدأ بنوع من العمل العربى وتختم بنوع من الوحدة العربية، فإنّ هذه الأمة سوف تفقد مكانها على الخريطة السياسية للعالم الجديد. وسوف تكون عاجزة عن مواجهة التحدى الإسرائيلى القائم فعلا)) (أهرام13/7/73) فلوأخذنا الحد الأقصى الذى حدده هيكل لفقدان الأمة العربية لمكانها (والأدق لغويـًـا لمكانتها) فإنّ المدة تنتهى فى عام1978، فماهى حالته العقلية فى عام2009 وهويبيع بضاعته القديمة لقناة الجزيرة؟

والأستاذ هيكل فى2009يتجاهل ماكتبه على لسان عبدالناصرالذى قال يوم29/8/65إنّ العرب يـُـتاجرون بالشعارات ((وبالتالى فإنّ ج.ع.م (أى مصر) ستجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب من مؤتمرات القمة لتحل مسئوليتها التاريخية وحدها)) وعن فلسطين قال عبدالناصر((نحن جميعًا لانملك خطة لتحربرفلسطين. ولانملك الوسائل لتحقيق ذلك)) (هيكل فى كتابه الانفجار- ص207، 208) وهيكل2009يتجاهل ماكتبه هيكل1998حيث ذكرأنّ الجيوش العربية تخلــّـتْ عن مساعدة الجيش المصرى فى معارك النقب وغيرها فى شهرىْ نوفمبروديسمبر1948 (هيكل: العروش والجيوش- دارالشروق- عام98- ص445) وهيكل الذى وصف العرب بالشظايا هوالذى كتب إنّ ((الصراع العربى الإسرائيلى فى جوهره صراع بين (الكم) العربى و(الكيف) الإسرائيلى. قد يكون العرب مائة مليون ولكنهم بعيدون عن روح العصر، ولهذا لايلحقون به)) (أهرام8/6/73) ورغم ذلك أصرّعلى أنّ إسرائيل ((لامستقبل لها فى المنطقة)) أليستْ تلك الاستشهادات متسقة مع التحالف السعودى/ الإسرائيلى الأخير؟

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