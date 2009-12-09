

نزهة تمار

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 03:23

المحور: الادب والفن









عالم رحب ،

قوي كالغيب

وضائع كوردة عاشقة

تتأمّل بتلاتها خلسة لتفتن زهو عشب ..

لنكون فيه ويكون ،

ظلال تخرج لندخل

لنجعل من لا شيء شيئاً

أقدام .. ونرجع لنعود ..

فلا شيء ينهمر على ساق برج

متبرج لصلادته

تركته موسيقى راقصة

من حرقة شوارع الليل

وحماقات رماد أشقر ..

لاشيء يُبكي كفّ تراب

سوى صباحات جديدة

تخالط ضجيجاً يُسربل المفترقات

بخريف كافر ..

لا شيء يعيق ذكرى غروب

من قدر ضارم

واشتياقات مساء تغازل

قصيدة عيون ..

لا شيء يقزم رحم شمس

هي استثناء لعباد شمس

وكورال يغزل الصهوة قمحاً ..

لا شيء يضاهي سنا سماء

سوى نوارس تفسح المجال باباً

لبحر شارد

يصافح زبد بنرجسية صباح

ويرحل ..

