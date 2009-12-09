أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد الرضاوي - الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تصدر بيانا بشأن وفاة غامضة لعامل نظافة وتطالب بفتح تحقيق





اخر الافلام











المزيد.....

الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تصدر بيانا بشأن وفاة غامضة لعامل نظافة وتطالب بفتح تحقيق


محمد الرضاوي
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 05:26
المحور: حقوق الانسان
    


الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب.
منظمة ديمقراطية جماهيرية مستقلة غير حكومية
جهة طنجة –تطوان –الحسيمة

طنجة في 21يناير2017
بيـــــان

توصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بخبر وفاة أحد منخرطيها من عمال شركة صولمطا للنظافة بطنجة صباح هدا اليوم السبت 21 يناير 2017 في وفاة غامضة تثير القلق والشكوك حيث عثر عليه بمرحاض أحد المقاهي منتفخا بعد مزاولته لعمله بحي بئر الشفا وهو في حالة وفاة غامضة تثير العديد من الأسئلة نقل على إثرها لمستشفى محمد الخامس بطنجة بعد حضور عناصر الامن علما أن المرحوم المسمى قيد حياته " أحمد فرح السليماني" والذي يشتغل بشركة النظافة صولمطا سبق له أن تقدم بطلب مؤازرة الى الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام نظرا لما يعانيه من مشاكل داخل عمله ومطالبته بفتح تحقيق مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع النظافة التي يشوبها فساد مالي وإداري وعلى إثر شكايته فقد سبق أن استمعت اليه الشرطة في محضر رسمي في انتظار الاستماع الى المشتكى به ممثل جمعية الاعمال الاجتماعية .
وعلى إثر ذلك تطالب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بفتح تحقيق نزيه في الوفاة الغامضة والكشف عن ملابستها
خصوصا وان تصفية الحسابات وتهديدات الانتقام والتهم التي يتلقاها بعض العمال المشتكون باتت تثير مخاوفهم وسط صمت باقي العمال نظرا لحساسية التحقيق المطالب ضد ممثل جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة


امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بجهة طنجة تطوان الحسيمة : محمد الرضاوي
Email /erraddaouimedias@gmail.com. GSM/0664445002 - 0603687532.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الرضاوي

إجمالي القراءات: 352,377
المقالات المنشورة: 73
- شقيق مقاول بطنجة في قبضة العدالة بتهمة النصب باسم القصر المل ...
- محمد الرضاوي يكتب قصيدة : ” بكاء الحروف “
- *لنبدأ بتأسيس مملكة الحب....*
- *اليك أكتب سيدتي....*
- *اليك أكتب يارجاء ....
- قصيدة : * رجاء *-1-
- لأجلك سيدتي رجاء..-2-
- أكتب لكِ سيدتى من قاموس الحب
- النازحون المغاربة من العراق بين مطرقة داعش وسندان الحكومة ال ...
- جمعية جسور البوغاز الثقافية للابداع والتواصل بطنجة تنظم امسي ...
- -ياسائلا-
- - بين يديك سكنت قصائدي -
- * لمادا يبكون.............؟
- -طال المرض-
- -آهات.......-
- -احساس- ....
- اللجنة المحلية للدفاع عن ساكنة عين اقنا مغوغة الكبيرة بطنجة ...
- السوبرانو المغربية سميرة القادري تغني “خذ ما تشاء من القتيل” ...
- الارهاب السلطوي بالمقاطعة التاسعة الشرف مغوغة بطنجة تشريد 30 ...
- عائلة مغربية مشردة من الحرب في العراق والشام تستغيت وترفع مل ...

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- تقرير: خروقات قانونية في توظيف اللاجئين الأفارقة في الجزائر ...
- أبهذا البرلمان نصل بر الأمان ؟؟؟ (2 من 10)
- مفوضية حقوق الإنسان تعقد ورشة عمل لتنظيم عمل منظمات المجتمع ...
- الفيسبوك يتسبب بمعركة بين نازحين أودت بحياة أحدهما واعتقال ا ...
- يونامي تدعو الحكومة للتحقيق بشأن -تعذيب وقتل- أسرى (داعش) با ...
- 19 مليون يمني في حاجة إلى إغاثة
- انفجار سيارة مفخخة في مخيم للاجئين على الحدود الأردنية السور ...
- معتقل غوانتانامو
- اعتقال سبعة مطلوبين بتهم -ارهابية- وجنائية في ديالى
- معارضو دونالد حول العالم يتظاهرون رفضًا لانتخابه

المزيد.....
كتب ودراسات
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد الرضاوي - الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تصدر بيانا بشأن وفاة غامضة لعامل نظافة وتطالب بفتح تحقيق