

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 05:26

المحور: حقوق الانسان









الشبكة المغربية لحقوق الانسان

والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب.

منظمة ديمقراطية جماهيرية مستقلة غير حكومية

جهة طنجة –تطوان –الحسيمة



طنجة في 21يناير2017

بيـــــان



توصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بخبر وفاة أحد منخرطيها من عمال شركة صولمطا للنظافة بطنجة صباح هدا اليوم السبت 21 يناير 2017 في وفاة غامضة تثير القلق والشكوك حيث عثر عليه بمرحاض أحد المقاهي منتفخا بعد مزاولته لعمله بحي بئر الشفا وهو في حالة وفاة غامضة تثير العديد من الأسئلة نقل على إثرها لمستشفى محمد الخامس بطنجة بعد حضور عناصر الامن علما أن المرحوم المسمى قيد حياته " أحمد فرح السليماني" والذي يشتغل بشركة النظافة صولمطا سبق له أن تقدم بطلب مؤازرة الى الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام نظرا لما يعانيه من مشاكل داخل عمله ومطالبته بفتح تحقيق مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع النظافة التي يشوبها فساد مالي وإداري وعلى إثر شكايته فقد سبق أن استمعت اليه الشرطة في محضر رسمي في انتظار الاستماع الى المشتكى به ممثل جمعية الاعمال الاجتماعية .

وعلى إثر ذلك تطالب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بفتح تحقيق نزيه في الوفاة الغامضة والكشف عن ملابستها

خصوصا وان تصفية الحسابات وتهديدات الانتقام والتهم التي يتلقاها بعض العمال المشتكون باتت تثير مخاوفهم وسط صمت باقي العمال نظرا لحساسية التحقيق المطالب ضد ممثل جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة





امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان

والرقابة على الثروة وحماية المال العام

بجهة طنجة تطوان الحسيمة : محمد الرضاوي

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