

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:18

المحور: الادب والفن









ما يشبه الثورة

____________



كل آهات الحشد،عبور،

تحسبه نجاة،

أو علامات مرور،

تحسبه حياة،

رقصا على رفات قبور،

تتشابه الهمسات،

ثم تعلو شهادات الحضور،

تحسبها ثورة،

من نار بدت،

خمدت بنور،

امتدت خراطيش المياه،

مفرقة هول الجموع،

ذاك من بلل احتمى،

و ذاك صرخ بحبور،

هذا جمعنا انفض،

و ذاك شعب غضب فانقض.

حميد المصباحي