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كل آت خطر


حميد المصباحي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:18
المحور: الادب والفن
    


كل آت خطر
----------------

علمونا أن الحكمة،
صمت و حذر
و أن الكلام وبال و خطر،
علمونا أن اللسان،
حماقة إن نطق،
بغير ما يرضي،
ضل أو فسق،
علمونا أن القلم،
صاحبه،إن صدق،
فذاك غل،حامله نزق،
كل آت خطر
----------------

علمونا أن الحكمة،
صمت و حذر
و أن الكلام وبال و خطر،
علمونا أن اللسان،
كل آت خطر
----------------

علمونا أن الحكمة،
صمت و حذر
و أن الكلام وبال و خطر،
علمونا أن اللسان،
حماقة إن نطق،
بغير ما يرضي،
ضل أو فسق،
علمونا أن القلم،
صاحبه،إن صدق،
فذاك غل،حامله نزق،
خوفونا من فتنة،
بنا تعصف،
و أيديهم منها ترتجق،
خوفونا من مخوف،
لا نعرفه،
فسجنونا،عقابا ،
على ذنب ،بعد لم نفترفه.
حميد المصباحي
حماقة إن نطق،
بغير ما يرضي،
ضل أو فسق،
علمونا أن القلم،
صاحبه،إن صدق،
فذاك غل،حامله نزق،
خوفونا من فتنة،
بنا تعصف،
و أيديهم منها ترتجق،
خوفونا من مخوف،
لا نعرفه،
فسجنونا،عقابا ،
على ذنب ،بعد لم نفترفه.
حميد المصباحي
خوفونا من فتنة،
بنا تعصف،
و أيديهم منها ترتجف،
خوفونا من مخوف،
لا نعرفه،
فسجنونا،عقابا ،
على ذنب ،بعد لم نفترفه.
حميد المصباحي





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حميد المصباحي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حميد المصباحي - كل آت خطر