

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:18

المحور: الادب والفن









كل آت خطر

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علمونا أن الحكمة،

صمت و حذر

و أن الكلام وبال و خطر،

علمونا أن اللسان،

حماقة إن نطق،

بغير ما يرضي،

ضل أو فسق،

علمونا أن القلم،

صاحبه،إن صدق،

فذاك غل،حامله نزق،

كل آت خطر

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علمونا أن الحكمة،

صمت و حذر

و أن الكلام وبال و خطر،

علمونا أن اللسان،

كل آت خطر

----------------



علمونا أن الحكمة،

صمت و حذر

و أن الكلام وبال و خطر،

علمونا أن اللسان،

حماقة إن نطق،

بغير ما يرضي،

ضل أو فسق،

علمونا أن القلم،

صاحبه،إن صدق،

فذاك غل،حامله نزق،

خوفونا من فتنة،

بنا تعصف،

و أيديهم منها ترتجق،

خوفونا من مخوف،

لا نعرفه،

فسجنونا،عقابا ،

على ذنب ،بعد لم نفترفه.

حميد المصباحي

حماقة إن نطق،

بغير ما يرضي،

ضل أو فسق،

علمونا أن القلم،

صاحبه،إن صدق،

فذاك غل،حامله نزق،

خوفونا من فتنة،

بنا تعصف،

و أيديهم منها ترتجق،

خوفونا من مخوف،

لا نعرفه،

فسجنونا،عقابا ،

على ذنب ،بعد لم نفترفه.

حميد المصباحي

خوفونا من فتنة،

بنا تعصف،

و أيديهم منها ترتجف،

خوفونا من مخوف،

لا نعرفه،

فسجنونا،عقابا ،

على ذنب ،بعد لم نفترفه.

حميد المصباحي





