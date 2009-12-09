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أعدك !


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:31
المحور: الادب والفن
    


أعدكَ ..

قريباً أعدك ..
قريباً سأفعل ..
سأبكي قليلاً ..
سأبكي كثيراً ..
كثيراً سأسهر ..
وأكرهك أكثر وأكثر
وأكثر ..
سيمر عطرك دون أنتباهي ..
سيمر طيفك دون تأثر ..
قريباً أعدك ..
قريباً سأفعل ..
وجداً قريب ..
لا لن تجعلني عينيك أثمل ..
لا لن أبالي بصوتك حتى
ذاك المخدر ..
سأمحوه رقمك بكل الأماكن
لا لن أفكر ..
سأحرقها صورك ستغدو رماداً
مع الريح ينثر ..
قريباً أعدكَ ..
قريباً سأفعل ..
سأعيد حبي إليّ ..
سأوقفه كله ذاك الجنون
وذاك الغباء
وذاك التهور ..
ستبدو بدوني وحيداً ومنكر ..
ستبدو كملكاً يغادر العرش
مجبر ..
فمن أنتَ قبل أن أمنحك حبي
تذكر ..؟
ومن أنت قبل أن أقول فيك شِعري
تذكر ..؟
ستعود كما كنت دوماً قبلي ..
غرض قديم
؛ كائن مهمل ..
ستشتاق لي
أعدك ستفعل ..
ستبحث عني
أعدك ستفعل ..
ستسأل وتسأل وتسأل ..
كثيراً ستسأل ..
قريباً أعدك ..
قريباً سأفعل ..
سأكتب شعري لغيرك عمداً..
سأمنح قُبلي لغيرك عمداً ..
سأهدي لغيرك نهدي المعطر ..
سأغمض عيني عنك طويلاً ..
حتى أراك كسيراً مدمر ..
ستغار جداً ..
وتندم جداً ..
وتشتاق جداً ..
وجداً ستسهر ..
ستبكي أعدك ..
وتبكي كطفل كثيراً ستفعل ..
سيكون بُعدي عنك أختياري ..
وتكون مجبر ..
لا لن تُحبك غيري كحبي ..
أعدك أعدك
سريعاً ستهجر ..
لا لن تكون أميراً بعيني سواي ..
أعدك أعدك
سريعاً ستغدر ..
أعدك قريباً ..
قريباً قريباً ..
قريباً سأفعل ..
لحبي لقلبي لجرحي ساثأر .!!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - أعدك !