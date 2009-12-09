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( ملحوظة ربما غير ملحوظة .!! )


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23
المحور: الادب والفن
    


ملحوظة ربما غير ملحوظة .!
رائد عمر العيدروسي
قصيدتي المعنونة بِ " معركة الحروف " والتي اطلّتْ برأسها اليوم من نافذة الفيس بوك لتحييّ الجماهير المحتشدة في ساحة التحرير والتي جرى , ويشار الى أنها الحلقة الأولى من هذه المعركة , حيث توجد قصيدة اخرى بعنوان " معركة الحروف رقم 2 " سوف تستعرض قوامها لاحقاً في احدى دور الأزياء العربية – القومية , وهي " معركةٌ " حامية الوطيس وتُزهق فيها ارواح وتقاتل فيها اشباح ..
وَ , معركة الحروف الأولى في ذكرى ميلادها السنوية , كانت في حينها قد حظيتْ بأعجابٍ جماهيري واسع وشاسع بلغ نحوَ سم مربّع او مدوّر.
اشير ايضاً بوجود صالون او " سويت " في ذاكرة ال facebook مخصص فقط للقصائد , وهنالك جدار زجاجي " منخفض الأرتفاع " يُقسّم هذا الصالون الى نصفين , أحدهما لقصائد العنف والخطف ! , والآخر للقصائد المخملية .





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ( ملحوظة ربما غير ملحوظة .!! )