

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 22:23

المحور: الادب والفن









ملحوظة ربما غير ملحوظة .!

رائد عمر العيدروسي

قصيدتي المعنونة بِ " معركة الحروف " والتي اطلّتْ برأسها اليوم من نافذة الفيس بوك لتحييّ الجماهير المحتشدة في ساحة التحرير والتي جرى , ويشار الى أنها الحلقة الأولى من هذه المعركة , حيث توجد قصيدة اخرى بعنوان " معركة الحروف رقم 2 " سوف تستعرض قوامها لاحقاً في احدى دور الأزياء العربية – القومية , وهي " معركةٌ " حامية الوطيس وتُزهق فيها ارواح وتقاتل فيها اشباح ..

وَ , معركة الحروف الأولى في ذكرى ميلادها السنوية , كانت في حينها قد حظيتْ بأعجابٍ جماهيري واسع وشاسع بلغ نحوَ سم مربّع او مدوّر.

اشير ايضاً بوجود صالون او " سويت " في ذاكرة ال facebook مخصص فقط للقصائد , وهنالك جدار زجاجي " منخفض الأرتفاع " يُقسّم هذا الصالون الى نصفين , أحدهما لقصائد العنف والخطف ! , والآخر للقصائد المخملية .