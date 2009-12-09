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حاجي جمال..نموذج نادر للإنسان الطيب
كفاح حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 15:04
المحور:
الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
في مطلع عام 1976 كلفت بالمساهمة في اجتماع طلابي. و حدد مكان الاجتماع في مقر تحرير جريدة الفكر الجديد الواقع بين فروع محلة البتاوين المطلة على شارع السعدون. و عندما دخلت المقر، كان هناك رفيق قصير مملوء الجسم و السيكارة معلقة في فمه. و سألته بخجل و تردد عن الاجتماع الطلابي. فأجابني بلغة فصحى روزخونية تثير الإنتباه بالتوجه إلى الغرفة التي سيعقد فيها الاجتماع. و طيلة وقت الاجتماع الطويل و الممل، كنت اتابع حركات و حديث هذا الرفيق الذي أثار انتباهي منذ أول لحظة. حيث يتسم وجهه بالطيبة و يتحرك بخجل و هدوء بين غرف المقر.
ثم عرفت من رفيقي الصحفي الشهيد غفار كريم..بأن هذا الرجل الذي أثار انتباهي هو الرفيق حاجي جمال من الشيوعيين المعروفين في منطقة أربيل و مخمور. و يعمل في وقتها مصحح في الجريدة خلال النهار. و في الليل يبقى في المقر كحارس. و هو خريج مدرسة الشريعة في اربيل، لهذا يحتفظ بلسان عربي فصيح.
و خلال عملي في جريدة طريق الشعب، تكررت لقاءاتنا و تحياتنا من بعيد لبعيد لأننا كنا نعمل في موقعين مختلفين.و خلال الهجمة الشرسة التي شنها النظام الغابر على اليسار العراقي و قاعدته الواسعة، كلفت انا و حاجي جمال و رفاق آخرين كحرس ليليين في مقر تحرير جريدة طريق الشعب.
و هنا أصبحت لقائاتي به يومية. و كنا عصرا نتمشى في شارع السعدون بين المحلات و دور العرض السينمائي و البغداديات الحلوات. و كان حاجي جمال يهتم بأناقته و يحلق يوميا لحيته مهما كانت الظروف صعبة. و عندما ازداد الخناق على مقرنا كان حاجي جمال يتمتع بمعنويات عالية. و لكنه كان يحزن بشدة إلى حد البكاء عندما يسمع بإعتقال واحدة من رفيقاتنا أو واحد من رفاقنا.. و عندما يجلس مع رفاق أطلق سراحهم ، كان يستمع إليهم بحزن، و تنزل الدموع من عينيه و هم يتحدثون عن التعذيب الذي تعرضوا له.
كنت اسئله عن سبب تفاؤله. وكانت إجابته تسبقها ضحكة تملأ وجهه.. ليقول:
- رفيق ..مادام اكو جبل..احنا وضعنا في الأمان.
و يحدثنا عن تجربته كنصير في جبال كردستان..كانت الحكومة و أجهزتها تلاحقهم .. البارتي و قواته و تنظيماته تطاردهم..الطبيعة قاسية معهم..رغم ذلك عبروا الصعوبات. و كان يوعدنا في حالة تأزم الإمور.. إنه سيأخذنا من شارع السعدون إلى جبال راوندوز..
و في شباط 1979 افترقنا..هو الى الجبال و انا إلى بيروت.و عدت إلى كردستان في صيف 1983. و رحت ابحث عنه. فعلمت آسفا بأنه وقع في الأسر بعد معركة بشت ئاشان الأولى.
و قلقت عليه جدا ، لمعرفتي بحساسيته و مشاعره الصادقة. و فرحت بخبر إطلاق سراحه من الأسر. و جاءنا إلى مقراتنا في بارزان..وكان لقائنا مليئا بالعواطف الصادقة. و جمعنا العمل الحزبي في قاطع أربيل. و آثار إعجابي موقفه الشجاع في الدفاع عن رفاق اعتقلهم الحزب بتهم كاذبة و تعرضهم للتعذيب الشديد و الذي أدى إلى استشهاد أحدهم. لقد دافع عنهم بحماس و اعتبر اعتقالهم و تعذيبهم وصمة عار في جبين مقترفيه.
و في حزيران 1984 انطلقت مفرزة كبيرة للقاطع من بارزان نحو سهل حرير. و كنت انا و حاجي جمال من ضمن أنصارها. و في سفوح جبل سفين. وقعت المفرزة في كمين للعدو. أدى إلى تفتيت المفرزة و استشهاد عدد من أنصارها. و هنا جمعتنا الصدفة انا و حاجي جمال في موقع واحد. و ذكرني بعبارته في بغداد..
- رفيق لاتدير بال ..مادام الجبل في ظهرنا ، فنحن ناجين.
و فعلا نجونا و استمرينا في العمل سوية.لسنوات.
و جاءت الأنفال لتجبر قواتنا على ترك المنطقة و الانسحاب نحو الحدود. و رافق ذلك أزمة انهيار المعسكر الشرقي ( الاشتراكي). و ترك ذلك أثره على تجمعنا الحدودي. حيث بدأت الأفكار المتطرفة القومية تطرح بشكل علني بحجة التجديد و الصراحة. و هنا برز دور حاجي جمال الأممي في الدفاع عن أممية الحزب و اليسار ووحدة العراق. و كان يحارب أفكار التطرف القومي لخطرها على فكر ووحدة الحزب. و كان يردد على أصحاب الأفكار القومية، بأن عليهم ترك الحزب و الالتحاق بالأحزاب القومية المتطرفة.
و افترقنا هناك.. انا إلى الغربة و هو الى العمل الحزبي في كردستان.
و بقي حياته كلها عازبا و متفرغا لعمله الحزبي . و بجهد كبير أقنعه رفاقه بالزواج. و تم يوم زواجه في نفس اليوم . هو و الشهيد محمد الحلاق.
و لكن الحظ العاثر لاحقه في أيامه الأخيرة..ليتوفى في حادث سيارة في طريق أربيل راوندوز..ليفقده أهله و رفاقه و محبيه..
حاجي جمال ..انك لازلت محفورا في القلب رفيقا عزيزا..
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