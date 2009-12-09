

كلكامش نبيل

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 00:59

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات









يعتبر كتاب "الديارات" الكتاب السادس لأبي الفرج الأصبهاني، وكان المخطوط الأصلي - ولا يزال - مفقوداً، حيث أن هذا الكتاب من تحقيق جليل العطية بالإعتماد على مصادر أخرى كثيرة نقلت عن الكتاب الأصلي. يعتبر هذا العمل مصدراً رائعاً في التاريخ والشعر والاجتماع ومعرفة أحوال المنطقة في العصر العباسي وعصور ما قبل الإسلام فضلاً عن بعض الأخبار المتعلقة بفترة دخول المسلمين للعراق والحيرة بالتحديد.



يتكلم الكتاب عن 53 من أديرة العراق والشام والجزيرة واليمن. ويلاحظ في الكتاب علاقة الشعراء والخلفاء من المسلمين بالأديرة – التي كانت تقام في بساتين عامرة ومنعزلة عن المدن. في الغالب، نلاحظ أن هذه الأديرة كانت محاطة بحانات للشراب ولهذا السبب كان يؤمها الشعراء والخلفاء بهدف السكر وبذلك تطور أدب خاص يعرف بأدب الأديرة. يضم الكتاب الكثير من الأبيات الجميلة التي تصف جمال الأديرة وطيب مواضعها بالإضافة لوصف جمال الراهبات والغلمان في الأديرة. لا يغيب عن الكتاب الأدب المثلي مع كثرة الشعر الذي قاله شعراء في غلمان يعشقونهم. يغلب على الكتاب وصف قصير لمواضع الأديرة والأحداث التاريخية المرتبطة بها، فضلاً عن مرّ بها من الشعراء والخلفاء وما دار بالقرب منها من معارك وما كتب على جدرانها بقلم عشاق أو حيارى أو سكارى مروا بالقرب منها. هناك أديرة دمرت على يد خليفة غاضب وأخرى تم إكرامها وإعفاؤها من الخراج بسبب جمال إبنة أحد القسس فيها، وأخرى أصبحت موضعاً لدفن أحدهم كما هو حال الخليفة عمر بن عبد العزيز ودير سمعان. يمكن أن نستنتج أن الأديرة في تلك الفترة كانت بمثابة خانات يمر بها المسافرون، ومواضع لهو وإستجمام يمر بها الشبان في الكوفة والموصل وبغداد. ربما كانت الأديرة توفر مناخاً من الحرية وسط التعسف الاجتماعي الذي يحكم المدن في العصر الإسلامي. في الوقت ذاته، نلاحظ إكثار الخلفاء من الشراب، مع قلة منهم يمتنعون عن الشراب في أيام محددة من الإسبوع، لكنهم في الغالب يشربون حتى الثمالة. كما نلاحظ نشاط أديرة النجف وتكريت وواسط والأنبار حتى أواخر العصر العباسي.



في الكتاب نقرأ عن حوارات دارت بين هند بنت النعمان بن المنذر وخالد بن الوليد وحوارات حول دخول المسلمين إلى العراق. وفي الكتاب أيضاً إشارات لزيارة مشهد الطف في النجف من قبل أحد العشاق في العصر العباسي. تذكر النصوص قصص حب كثيرة بين مسلمين وبنات قسس وإلحاح الرجال في زواجهن، وبعض القصص لا تخلو من مبالغات أسطورية لترويج فكرة إسلام تلك الفتيات بعد موت العشاق وزيارتهم في أحلام خيالية. بصورة عامة، هناك ملاحظات مهمة تتعلق في كون معظم أولئك الخلفاء العباسيين يزورون الأديرة والكنائس بهدف اللهو، ولكنهم يعبرون عن إعجابهم بالأيقونات والصور التي تزين جدران وسقوف الأديرة في الشام والعراق. تثير هذه النصوص تساؤلات حول علاقة الأمويين بالمسيحية وهل كانوا معادين لها ومضطهدين – وكونهم سبب انتشار بدعة تحطيم الأيقونات في بيزنطة – أو أنهم في الأساس منشقون عن المسيحية (في إشارة لنظرية نشأة الإسلام في الشام أصلاً). يذكر الكتاب أيضاً بعض الضرائب الثقيلة على بعض الأديرة وفي أحيان أخرى المكارم الكبيرة التي منحها من مرّ بها من الخلفاء للرهبان والقائمين على البيع والأديرة.



يذكر الكتاب عظيم بناء بعض الأديرة وقبابها وجمال بساتينها وكثرة حاناتها واستخدام بعضها للنذور وزياراتها في أعياد معينة، فضلاً عن فصل عن عيد الشعانين، كما يذكر استخدامها في التنزه من قبل السكان المحليين. ويذكر الكتاب أيضاً تحصينات الأديرة وتعرضها للنهب من قبل اللصوص، بالإضافة إلى استخدام بعضها في الاستشفاء بمياه عيون في داخلها مثل الدير الأعلى في الموصل. ويذكر الكتاب احتواء خزائن الأديرة على الذخائر والذهب والفضة، وغنى مكتباتها. يذكر الكتاب أحوال أديرة في بغداد والحيرة والكوفة وواسط والأنبار وتكريت والموصل وجزيرة إبن عمر وسامراء وغيرها من مدن العراق، بالإضافة لبعض الأديرة في سوريا – دمشق وحلب والرقة - واليمن والجزيرة.



إعتمد محقق هذا الكتاب، جليل العطية، على مصادر جمة ومهمة من كتب التواريخ ومعاجم البلدان ودواوين الكثير من الشعراء في إنجاز عمله المهم هذا وإعادة جزء من الكتاب المفقود للوجود. صدر الكتاب عن منشورات الريس في لندن عام 1991. أعتقد بأنه وثيقة مهمة لمعرفة أحوال أديرة العراق والشام والأوضاع الاجتماعية للسكان في تلك الحقبة. إنه كتاب مهم للباحث في شؤون المنطقة والمسيحية المشرقية في القرون الوسطى.