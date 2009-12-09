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الحكيم والوقت الضائع


هيفاء احمد يحيى
الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 00:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحكيم والوقت الضائع
لمتابعة المقال نسرد بعض التفاصيل الغير ممله
وهي بداية تاسيس الحكومه 2005والمكونه من ثلاث مكونات
الشيعيه
السنيه
الكرديه
اليوم سنكتب عن الشيعيه والتي تتكون من التحالف الوطني
المجلس الاعلى
الدعوه
التيار الصدري
فكانت الانتخابات ولانريدان ندخل بملابساتها وصعود علاوي والالتفاف عليه بمساعدة قوى اقليميه وامريكيه
وتسلم الدعوه رئاسة الوزراء والحكم 8 سنوات صوت لهم او ساندهم التيار والمجلس
وبعد 8 سنوات الكل توقع التغييروصعود كتلة اخرى الا انه كالمعتاد الشعب والتزوير صعد الدعوه,ولرفض هذه المره الجهات الاقليميه وامريكا للمالكي صعد العبادي
هنا ماهو دور المجلس
المجلس ابتعد عن رئاسة الوزراءوالسياسه ولكنه شارك بتسنم الوزارات بثقله (اللفط)وليس لقيادة الوطن كما هو سابقا - وليس لقيادة الوطن واخراجه من الغرق- الذي سيبلع الكل -
سكت المجلس- عمار - وساهم بشكل مباشر بصعود الدعوه وكما نعلم بان رئاسة التحالف بقيادة الجعفري(من الدعوه) بعد 8 المالكي و4 العبادي
جاءت لعمار السكره بان يقول كفى فنحن منحناكم الفرصه بان تقودوا العراق الى الهاويه(هي ليست صحوة ضمير يل صحوة كراسي)وبلع العراق رغم ان المجلس لم يقصر ببلع العراق واحتلال منطقه كامله ووزارت ولكن قال كفى الكرسي لنا
يكفيكم 12 عاما
وجاء بالتسويه ولكن مع من ولمن
للذي لايعلم فان عمار يتصل بالكل دولا واشخاص هو ليس هدفه التسويه لاصلاح وضع العراق لا هو مايهمه كيف يضمن صعود المجلس لرئاسة الوزراء ومن يؤيده يسلمه وزارات دسمه للاطاحه بالعراق
كيف جرت اللعبه
اول الخساره هو انسحاب التيار وخروجه من التخالف -رغم انه تسنم قيادة التحالف وتسقيط الدعوه -- هنا هو فقد جهه قويه واقصد التيار
بقى امامه الدعوه كيف يقنعهم بالتنازل والمتصارع الاكبر هو المالكي الذي يسعى لحكومة اغلبيه التي يرفضها الكل
وفي الحقيقه ان الجهتين خسرانه لو الشعب علم او تعلم كيف يحافظ على صوته ولمن يمنحه
وهنا لو ان هناك جهه وطنيه قد برزت كان مرت من هذه الثغره الكبيره وصعدت لتخليص الوطن
نعود الى المجلس
سيبذل قصارى جهده لكي يكسب حتى عدوه بتطمينه في سبيل الصعود الى رئاسة الوزراء
المهم يجب ان يكون القادم من المجلس
ولكن لو نلاحظ فان مساعيه كل يوم تباء بالفشل فكل معطياته لاتتوائم مع متطلبات الاخر الذي هو ايضا يسعى لرئاسة الوزراء
اذن العراق الان امام فراغ شامل
واقولها اللعب في الوقت الضائع لاينفعك ياعمار مهما حاولت كانت امامكم فرصه لمدة 13 عام ولكنكم اضعتم العراق ولم يبقى امامكم الا الصناديق الجاهزه بالتزوير
ويبقى امام التيار الصدري الفرصه لكسب الشعب والخروج من خانةالاصلاح الافتراضي الى الاصلاح الواقعي ويلمسه المواطن
اما الكتل الاخرى فهي فاشله بلا منازع ولاصعود لاي منها لرئاسة الوزراء
وليس هناك وقت لصعود كتل جديده الا بقدرة قادر وصحوه شعبيه كبيره
ويبقى العراق يراوح دون الخروج من المحنه
ورئيس الوزراء القادم ستحدده القوى الخارجيه والاقليميه بانتظار القادم -- ترامب
وظل ياشعب نايم





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هيفاء احمد يحيى

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