

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 13:11

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بعد توقف عمليات قادمون يانينوى لعدة ايام وخاصة في المحور الشمالي والشرقي, بسبب سوء الاحوال الجوية ومن اجل الاستعدادات بشكل جيد للقطعات المحررة, انطلقت صباح الخميس الموافق ال29 من كانون الاول 2016 الصفحة الثانية لعمليات قادمون يانينوى,والتي تهدف الى تحرير الساحل الايسر بالكامل من قبضة عصابات داعش الوحشية, سبق العملية قصف تمهيدي لاوكار داعش المنتخبة من قبل الاستخبارات العسكرية, وتم استهدافها بواسطة المدفعية التابعة لجهازمكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية, وكذلك تم تدمير مواقع مهمة ومنصات اطلاق صواريخ من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ومقاتلات التحالف الدولي, انطلاق العملية جاء بعد تحسن الاحوال الجوية ووجود معلومات عن قيام داعش بسحب عناصرة الى الجانب الايمن, كونه بات يائسا من قدرته على الاحتفاظ بالاحياء القليلة التي يسيطر عليها في الجانب الايسر, متابعون وخبراء أمنيون ان حسم معركة تحرير الجانب الايسر لم تدوم طويلا لاسباب عدة في مقدمتها فقدان داعش للكثير من عناصرة وعدم قدرته على ايصال الدعم بسب قطع الجسور,هذا من جانب ومن جانب اخر تنامي تعاون المواطنين في ايصال المعلومات الى القوات المحررة عن اماكن الدواعش ومخازن اعتدتهم وتواجد معامل التفخيخ, رغبة من المواطنين الموصليين بالتخلص من قبضة داعش لما ذاقوه من ترهيب وحرمان وقتل لاتفه الاسباب. حسم معركة الجانب الايسر وتمكن الحشد الشعبي من قطع امدادات داعش من سوريا ستسهل كثيرا في تحرير الجانب الايمن من الموصل



قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الامير يار الله ,اعلن في بيان عن خلية الاعلام الحربي حصيلة اليوم الاول للصفحة الثانية(يارالله يوجز حصيلة عمليات اليوم الاول من المرحلة الثانية لعمليات / قادمون يا نينوى , مقتل اكثر من 100 ارهابي في الساحل الايسر لمدينة الموصل.



ونقل بيان لخلية الاعلام الحربي عن يارالله قوله ان جحافل الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الارهاب بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية لعملية قادمون يانينوى لتحرير الساحل الايسر بالكامل ، مبيناً ان قطعات المحور الشمالي تمكنت من تحرير قرية طويله وتحرير قرية السادة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما.



واضاف انه في المحور الشرقي للساحل الايسر تمكنت قطعات جهاز مكافحة الارهاب من تحرير حي القدس الاولى ورفع العلم العراقي فوق مبانيه ، مشيراً الى انه بالمحور الجنوبي للساحل الايسر تمكنت قوات الشرطة الاتحادية مع الفرقة التاسعة من التوغل باحياء السلام والانتصار والشيماء وتمكنت من تدمير الخط الامامي للعدو وما زالت مستمرة بالتقدم.



ولفت الى ان الارهابيين حاولوا التعرض على قطعاتنا ومحاولة عرقلة تقدمها ، مبينا انه في المحور الشمالي تم تدمير 12 سيارة مفخخة وتدمير 5 مفارز هاون و3 مفارز احادية و3 مدافع اس بي جي 9 وتفجير مستودع كبير للاسلحة والاعتدة في منطقة العركوب.



وتابع يارالله :” كما قتل القائد العسكري لشمال الساحل الايسر المدعو ابو حذيفة من قبل طيران التحالف الدولي وتمكنت القوات من قتل اكثر من 50 ارهابيا واسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير مركز للقيادة والسيطرة “.



وأشار الى انه في المحور الشرقي ، تمكنت قوات مكافحة الارهاب من تدمير عجلتين مفخختين وتدمير عجلة تحمل احادية وفيها 4 ارهابيين وقتل اكثر من 35 ارهابيا.



وبين انه في المحور الجنوبي للساحل الايسر دمرت قوات الشرطة الاتحادية مع الفرقة التاسعة ٢٤ عجلة وقتل ١٠٣ ارهابيين وتدمير مفرزتي هاون و١٥ مضافة وقتل ٤ انتحاريين وتدمير عجلتين تحملان رشاشات احادية وقتل عدد من الارهابيين.



وذكر ان القوات الامنية نفذت عملية تفتيش وتطهير لقرى ام جربوعه والدراويش ضمن المحور الشمالي وعثرت على نفق فيه كرفانيين وكدس عتاد لقنابر الهاون 120 ملم وورشة لتفخيخ العجلات وورشة صنع المعرقلات السلكية والعثور على نفق بطول 8 م وعرض 2 م تم ردمه.



ونوه يار الله بان طائرات التحالف الدولي نفذت ٣٠ ضربة وثلاث ضربات بطائرات الهليكوبتر التابعة لطيران الجيش لاسناد قطعات الساحل الايسر وتمكنت من تنفيذ 16 طلعه جوية وايضا ثماني طلعات لطيران الجيش على محور الحشد الشعبي ، واسفرت تلك الضربات عن تدمير عجلة تحمل ارهابيين وقتل ٣ ارهابيين.)