

شهاب وهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 20:58

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الكورد والحرب العالمية الأولى

رفض الأكراد القتال الى جانب الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى عدا قوات صغيرة أجبرت على ذلك،وارسلوا الى الشعيبة وقد أسيئت معاملتهم فعادوا الى كوردستان. وقفوامع قوات الحلفـاء كما أنخرطوا فــي الليفي البريطاني وسحب الأتراك القـــوات " الحميــــدية " الكردية من الحرب خلال الأِشهر الأولى وأصدروا الأوامر لمعاقبة الأكراد ، وضـــــرورة تصفيتهم بعد أنتهاء الحرب فأصدروا القوانين والأنظمة لمطاردتهم وأضطهادهم وتهجيرهم من مناطق سكناهم وبمــوجب المادة الثامنة من قانون التعامل مع الأكراد لم يسمح للاجـئين الأكراد العودة الى أراضيهم حتى بعد الحرب ، تم تسجيلهم وتوطينهم في مسـتـوطنات بعيدة ومجموعات صغيرة لا يتجاوزعددها الثلاثمائة شخص توزعت بين المدن التركية . نـصت المـادة الثانية عشرة من القانون بتجريدهم من السلاح، كانت هذه الإجرءات تستهدف تذويب الكرد وتتريكهم وبسرعة إلا أنهم فشلوافي تطبيق هذه الأجراءات فأخذوا يبطشون بهم ويتم تصفـيتهم و إبادتهم من خـلال سياسة التهجير القسري تحت ظروف قاسية مثلما طبقت على الأرمن من قبل. (22) بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 1919 ميلادية وبناءعلى دعوة موجهة من مؤتمر السلام في باريس توجه وفد كردي برئاسة الجنرال ( شــــريف باشـــا ) لطرح ومناقشة المسألة الكردية وحضر في الوقت نفسه وفد أرمني للمطالـبة باراض تمـتـد من البحر الأسـود الى البحر الأبيض المتوسط لضمها الى جمهورية أرمينيا الروسية القائمة آنذاك. إن تأخيـر حسم قضية الأكراد والأرمن في مؤتمر السلام لحين تأسيس عصـبـة الأمم المتحدة المقترح من قبل الرئيس الأمريكي (ودرو ويلسون) ســـاعد على حبك المــؤامرات وتمييع القضية ومن ثم أعطاء الفرصة لمحاربة فكرة أستقلال كوردسـتان من خلال البعثات التبشيرية المسيحية والأمريكيين المقيمين من تجــار و رجال أعمـــال في أسطنبول لمحاربة فكرة أستقلال كوردستان وأرمينيا وإعطاء شعبيهما حق تقريرالمصير لتشكيل دولتين كردية وأرمينية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة بالنسبة للأرمن. شـــــنت حملة ضد الأمتيازات الأقتصادية ونشر مهمة التبشير في المناطق الأسـلامية . حمل (الدكتور غيتس) رسالة من ( طلعت باشا ) الذي قام بتدبير مذابح الأرمن والأكراد عام 1915 ميلادية الــى فد السلام الأمريكي في مؤتمر باريس تتضمن ترحيب تركيا بالوصاية الأمريكية لابقـــــاء الشعبين في تركيا والقوقاز الـروسي تحت السيطرة الأمريكية لأستغلالها لمصالحها.



بحلول آب 1919 ميلادية حشد (كمال اتاتورك ) قواته في الأناضول ( 35 ألـف جندي ) ، وأسس مقرا ً لمقاومة الحلفاء في " سيوس " لمقاومة الحلفاء بعد قيام اليونان بأحتلال مدينة " سميرنا " التركية في مارس / آيار / 1919 ميلادية وكرد فعل لظهــــور( مصطفى كمال أتاتورك ) وخوفا ً من عرقلة القضية الكردية بادر القادة الكـــرد الى الأجتماع في ( قحطة ) بالقرب من بلدة ( ملاطيا ) وتشكيل قـوة كوردية للتصــــدي لـ (مصطفى كمال اتاتورك ) ، إلا أن وصول مدير المخابرات البريطانية في حلب العقيد ( بيل ) الى هناك وتقديم المشورة باسم حكومته بألا يقوم الأكراد بأية عمليـات ضد ( أتاتورك ) والتأكيد بأن الحلفاء مصممون على حل القضية الكردية إستنادا ً الى التعهـدات التي قدموها ، حال دون قيام الأكراد بسحق قوات (مصطفى كمال أتاتورك )بالتعاون مع الأرمن ، إذ كان بإمكان ( جمهورية يـــــرفان الأرمنية ) أحتلال أرمينيا التركية بسهولة. وبهذا وقع الأكــــراد والأرمـــن في خطــــأ كبير بإعتمادهم على حسن نية الحلفاء وتطميناتهم. ونتيجة لتقرب (أتاتورك) من البلاشفة الروس وتوقيعه إتفاقية مجابهة القوى (الإمبريالية ) في صيف 1919 ميلادية في مؤتمــر الشعوب الشرقية في باكو ، ترأسه وزير خارجية السوفيت ( زينوفيف ) تضـــــمنت الخطوة الأولى القضاء على جمهورية أرمينيا وتصفيتها . بعد ذلك تم التوقيع على أتفاقيتين لتجسيد الأتفاقية الأولى : وقعت في اـطـنبول في 29 / تشرين الثاني / 1919 ميلادية ، والثانية وقعــــت في أرضروم في 15/ نيسان /1920 ميلادية . ورغم مناشدة أرمينيا العالم وخاصة دول الحلفاء ودول عصبة الأمم لمساعدتها على وقف العدوان عليها ومساعدتها بتزويدها السلاح للدفـاع عن نفسها،لم يأبه الحلفاء ولا عصبة الأمم لندائها واكتفت عصبة الأمم بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وتوجيه أنذار الى الحركة الكمالية .