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الوطن للجميع


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:26
المحور: الادب والفن
    


الوطن للجميع

الوطن للجميع
والعصبية لكم
لذلك نحن لا نبيع وطننا
بصكوك نكران لجميل
أولاد بلدنا
-
أنا منكم
وقلبي معكم
ولذلك لا أعرف
من أنا
لو لم أكن
أعرفكم
-
أشتقنا يا وطن
الدموع
تلم الجميع
في ذرف
عبرات واجدة
والحنين
يشق الصدر
إلى الشاااام
-
وكل أمة ذائقة الحرب
لكن الأمم
لا تهزم
ولا تموت
والغلبة للرسوخ بالمكان
-
البنادق الصواريخ
القذائف كلها
مصوبة من الكتف
إلى الحتف مباشرة
دون تريث يذكر
-
بالحرب
الجثث على الدروب
ترص الصفوف
للدفن
والمقابر تزداد اتساعاً
والثرى يضيق المسافة
بين الند
والخصم
والهوة تتعمق
وتزداد غوراً
لتضم رفاة الجميع
-
لم الشمل قادم
لا ريب
والعود أحمد
-
أريد فرحاً غامراً
لحشوة مكنوناتي
وأن ألقى الكل بانتظاري
من شدو حساسين
وزقزقة عصافير
وهديل حمائم
مع هفهفة النسيم العليل
لاستعادة نشاط
ذكرياتي
-
وأن ألوح لكم من خلف
أجمات الياسمين
كالشذى الحر
وأنا أعود إلى نتحي
لكل أنواع العبق الثمين
-
وبأن أذرف عبرة
كخرير دمعة
فوق نظرة هائجة
مائجة
على صدر الوطن
مع كل طلة واثبة
إلى نزع غلي
من شق الصدر
-
وألتقط أنفاسي
من أخلاصي
إلى منبت رأسي

كمال تاجا





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كمال تاجا

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