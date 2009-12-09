

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:26

المحور: الادب والفن









الوطن للجميع



الوطن للجميع

والعصبية لكم

لذلك نحن لا نبيع وطننا

بصكوك نكران لجميل

أولاد بلدنا

-

أنا منكم

وقلبي معكم

ولذلك لا أعرف

من أنا

لو لم أكن

أعرفكم

-

أشتقنا يا وطن

الدموع

تلم الجميع

في ذرف

عبرات واجدة

والحنين

يشق الصدر

إلى الشاااام

-

وكل أمة ذائقة الحرب

لكن الأمم

لا تهزم

ولا تموت

والغلبة للرسوخ بالمكان

-

البنادق الصواريخ

القذائف كلها

مصوبة من الكتف

إلى الحتف مباشرة

دون تريث يذكر

-

بالحرب

الجثث على الدروب

ترص الصفوف

للدفن

والمقابر تزداد اتساعاً

والثرى يضيق المسافة

بين الند

والخصم

والهوة تتعمق

وتزداد غوراً

لتضم رفاة الجميع

-

لم الشمل قادم

لا ريب

والعود أحمد

-

أريد فرحاً غامراً

لحشوة مكنوناتي

وأن ألقى الكل بانتظاري

من شدو حساسين

وزقزقة عصافير

وهديل حمائم

مع هفهفة النسيم العليل

لاستعادة نشاط

ذكرياتي

-

وأن ألوح لكم من خلف

أجمات الياسمين

كالشذى الحر

وأنا أعود إلى نتحي

لكل أنواع العبق الثمين

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وبأن أذرف عبرة

كخرير دمعة

فوق نظرة هائجة

مائجة

على صدر الوطن

مع كل طلة واثبة

إلى نزع غلي

من شق الصدر

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وألتقط أنفاسي

من أخلاصي

إلى منبت رأسي



كمال تاجا