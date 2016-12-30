

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:21

المحور: الادب والفن











علمني جرح حزيران كثيرا

علمني سيد أحزاني

بث جموح الوصل بأرداني

ألهمني الحمة في القلب

حدثني من جسد الليل حديث نبي

يشعل لي الوهج مرايا وجسورا

تندلع الجمرة حبا

ونذورا للحب

يا جبل المكب

أنا باق..

آمال الزهاوي

1

أقم صلا تك حيث تشاء

آنى تروم

بيعت التلعات

2

حبك يا كند قدر:بلقعي

بلا قدر

زغاريد الصقيع الأخضر :

الطوطم الموروث خط.إستواء

لوح جراب زيت الفقمة الناري:

علامةالشامانية...

حبك يا كند :

أسطورة

مسطورة في السيرة

جاء بها فارس يمتطي:

جواد البراق

بيده مصباح نيزكي

يشذب عشب برد روع فقراء

هجرة منافي

اتباع طاووس البرية

وجهك يا كند صدى :

انهزام مسارب البهاء

أهوج !

سكبتيه وأوقدت القيامة:

في غاباته

ذات عناق!

والسادن الغجري ﻻذ بالفرار

يلبس الصلصال

ويجوب ، يبعثر الخريف بلا عنوان

أظافره تبثق القبة الغائرة بالبعد

حتى العظم

لتنزف الزرقة

لتعم وجهك :

. طوفان عصير، البرتقال ؛

قبل المساء،

ونحن نتبادل القبل

3

باع الهرم الأكبر والمقصورة الملكية

ليشتري :

ساعة يد!

باع الزقور الأورية

ليشتري:

قارورة عطر!

يهوذا!!

4

عيناك البرج الأزرق: يتلأﻷ

يغلب عليه لون معطف السوسن

أراك تغتالين الصفصاف

المرتصف على ضفاف الفرات

يا رشا الشعائر

النوري منه

على سرتك الطغرائية

أغفو قرون أحلم بنهديك

عيناك تلبس فستان الله الشفاف

البلوري

لتظهري مفاتنك المبهرة معمدة برضاه

فتشتعل الحرب بين الشعراء

5

أحترقت أحراش السفح

وعاج الجبل بالجوع:

لسبال الغدير

كالقصبة أستبدلها الراعي:

عصاه

أفكر ان أرتشف

عبك سنام الحليب

لتعودي تنزلقين على السرير

غيمة بيضاء نقية

6

جسدك المعربد بما لديه

من ثمار الطوبى والنجوى

واللوز

مجنونة أنت ضيعتي:

وقارك في مواقعة التعري الشهي

بلغ السيل منتهاه

أقصى تجمر على شفتيك :

ساعزقه بالقبلات

سإصادرك شواطئك المسبلة

أسلبك أستطارة اللون

أسبت فيك

7

أجفانك عارية

رؤاك

يم مرجل الأرق

8

اينما كنت سيضاجع غباشي:

غباشك،

يحل به السبي

حضوريا

كل الوردي يحيله قرمزيا

خلف قضبان التمتع

فتمنعي ما شئتي

سأرسل قاطرات فراشات

حدائقك العاصية

لحجاج واسط

يسمل عيونها الزمردية

تفترش النطوع

صبرا تنفق

ثقب كثيب رمل

ﻻنها تتجول بلا محرم

أوان منع التجوال

أكسر جناح الريح الشمالية

بالنسيان

أبن مريم التقي

أشار اليه نجم الشمال

لم تنبح الكلاب

همهمت الجياد

أكتفت بالتشمشم الذئاب

عاج السكون عند مخاض العذراء

تحت النخلة فأمطرت

رطبا جنيا

9

أكتب أسمك الجديد

نقشا على جدران بيوت الفضل

المنخوبة بالطلقات

على كتل كونكريت الطرقات

المنخورة بالرصاص

أنهب كل الحراب :

أرسمك عليها

أرميك من الشباك للعشاق

من جعبة الكنانة ارتحق الظفر



10

ﻻتنظريني

في الكور القاحل

الغاضت ينابيعه

إستشراه الآجاج

عمه اليباب

على أبوابه تنعب البوم

نياسمه يتعرشها العوسج

حوري لمحور اغداق الرحمة

من كف المسيح

أصبو لك

أشكو صبابتي

مصاب بالصب

أني غدير انتظرتك نضرة

أوجعتي نظارتي

أزريتي بي

11

كند!

قلوع مغرد يطرد الريح:

شعرك العفوي الإغراء

صفصافة تضج باﻻعشاش

صدرك الفائر الناهد المضواع

فوق المداخن لون العشق:

الناري جلناري

يتوالد بهجة ذابلة الخنوع

وجهك القمري في نضارته

يشع النضار:

كما تكذب زوجة خائنة

تخفي عشيقها تحت السرير

12

طوى!

حافي الجسد وطئته

لأقتبس الوصايا

أثاث عربدة عريك

شفتاك تابوت،براقعه

عذرية يجترحها الضوء لك

مسوح ليداعب وجنات

براعمك المستسلمة بخنوع

13

دعيني أرجل خصلات شعرك الفائر

أمسح بزيت القبول حلمتيك

أتحرى ما في عينيك من عساجد

وأختم وسم على صدغك:

.... ......سيماء

فكل ما مكنون فيك:

أرثي.......