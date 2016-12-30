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محل الحلال للمواد الغذائية و النساء


جمشيد ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:17
المحور: كتابات ساخرة
    


محل الحلال للمواد الغذائية و النساء
كنت ابحث في بلاد الكفارعن المحل الوحيد لبيع مواد الحلال من لحوم الحيوانات كالبقر و المعز و الخروف و العجل التي ذبحت في الكراج او الحمام باتجاه القبلة الى المشروبات الغازية و كل شيء بدون كحول مع زوجتي المؤدبة المنقبة التي بدت كقطعة من القماش الاسود المتحرك او كرة سوداء تتدحرج و هي تتبعني كظلي على مسافة مترين او ادنى حسب تقاليدنا الرجال قوامون على النساء عندما نبهتني من ورائي بصوت تليق بالنساء المؤمنات المطهرات: انظر يا رجل الى اللوحة - محل الحلال للمواد الغذائية و النساء.

بعد الحمد و الشكر لله و الصلاة على نبيه محمد دخلنا المحل و لكن وعندما رانا صاحب المحل هرع حالا الينا ليقول لنا: متأسف هذا المحل هو محل الحلال يحرم المرأة المنقبة و لكنك اذا كنت لا تمانع فسوف نوفر لها ملابس نسائية جذابة تلبسها خلال فترة المسواق و تنزعها بعد الانتهاء. لدينا كابينات خاصة بتبديل الملابس هنا. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تذنب زوجتي لاجل المسواق. قال طيب تستطيع زوجتك ان تنتظر امام باب المحل و انت تتسوق لوحدك و اذا كنت تخاف عليها من الضياع فعندنا حبال خاصة لربط النساء المنقبات امام المحل.

توكلت على الله و ربطت زوجتي بالحبل خارج المحل و لكن و عندما دخلت المحل وجدت ان ما سماها بلحوم الحلال كانت في الواقع لحوم الخنازير فقط مع اشكال و الوان من المشروبات الكحولية. قلت له: يا عزيزي لا مانع لدي من شراء بعض الكحول و لكن اين لحوم الخروف و المعز و البقر؟ قال انا متاسف هذه اللحوم ليست لحوم الحلال عندنا لانها تذبح في الكراج و البيوت و نحن لا نريد تعذيب و قتل الحيوانات باتجاه القبلة.

اكتفيت بشراء زجاجتين من الكحول و تركت المحل بعد دفع الحساب و اخفاء الكحول في اكياس من البلاستيك و لكني و عندما خرجت لم اجد زوجتي امام المحل و كان الحبل مقطوعا. بحثت عنها في كل مكان دون جدوى. اتصلت بالشرطة حالا و عندها طلبت الشرطة مني صورة للمفقودة و لكني مع الاسف لم يكن لديّ صورة لذا اكتفت الشرطة برسم صورتين خطيتين لها وفق وصفي لها: عيون مكحلة سوداء - شعر اسود طويل - بشرة سمراء ناعمة - وهي في الثلاثين من عمرها.

قالت الشرطة: ليس من السهل ايجاد زوجتك لان السمراء سلعة نادرة غالية هنا بسبب كثرة الطلب عليها لذا رسمنا لها صورتين خطيتين - صورة خطية بالنقاب وهي عبدة مربوطة بالحبل امام المحل و صورة خطية و هي حرة بملابس نسائية جذابة داخل المحل.
www.jamshid-ibrahim.net





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جمشيد ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - جمشيد ابراهيم - محل الحلال للمواد الغذائية و النساء