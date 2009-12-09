

أسماء الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:36

المحور: الادب والفن









يا ويلي من كلمةٍ تُعيد وتُعيد

وويلي من زمنٍ يأخذ ولا يُعيد

يا دنيا يا واقفةً على الجسرِ الضيق

أكل هذا المدى

وهذه السماء

وتضيقين بنا ؟

ولكنها دوماً محددةً بالأشواك

ولو حتى لو بالتمني

والتمني ياما غسلَ قلوب

يا عالمنا المحبوكِ دروعاً

للقاتلين السلاح

الأطفال وصرخةُ طفلٍ

تَقطَّرْ وتقطَّر

فرفَّة السلام لا زالت بأيادينا

وذاك نثيرُ رفَّةٍ

رأيتُه عابراً على الجسرِ الضيقِ

قادماً ليأوي القلوب وليأويني

يا للنبضةِ الشجية

كلها حبٌ وحنية

يا واهبَ الخلدِ للزمان

اسري بقلبي مع ليل الأحزان

للهائمين بلا ديار

لقلبٍ دقاته حزينة

للجراحِ لا زالت تسيل

على عتباتِ الحنين

بلدي يا بلدي

لثغرِشاعرٍ خذني

يلملم أغنيةً تنعزف

بصمتٍ في قلبي وتموت

يا نديمي

شهرزاد تائهةٌ مع النغمِ الحزينِ

وذاك قاربُ جدِّنا من سومرِ

يناديك ويناديني

غنِّي واسري بالعيونِ لعطرِ القداح

لبغداد مسرى زوارق الشموع

مسرى زهرة الياسمين

وتلك نبضةُ شجنٍ

تحملني مثل موجةِ بحرٍ

تأخذني لعيونِ الليلِ الدافئة

لجبلٍ أرضه ملعبُ أطفال

لكرةٍ يتلقفها المدى

على حدودٍ كالشمسِ الذهبية

وأعود لوجودٍ يلفُّ ويدور

لعالمٍ كان شراعَ سلام

لكن صوتاً شقَّ السماء

ارتجفتْ الأضواء تكسرتْ

وصاح ليلي الحنين

يا مراكبَ الحبِ

انطلقي واطلقيها

هنا الليلُ ضاحكٌ

هنا عيونُ الهوى

هنا ستوكهولم

كتبت 25/12/2016

من ستوكهولم .. أم يمامة