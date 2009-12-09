

علي ياري

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 17:04

المحور: الادب والفن









بحناء

نلطخ عامنا الآتي بحناء

عسى نمضي إلى نجوى وإيواء

بلا قتلى ولا جرحى

وتهجير وأشلاء

أمانينا قصاراها أمانينا

وأقصاها

بأن نحيا بلا حرب

وهوجاء

ونرجو من محياها

بأن كوني كأثغاث

فبيضاء ببيضاء

دفعنا كل غالينا

وسددنا خطايا

وأنت اليوم رجوانا

وبشرانا بحناء

عسى نمضي

غلى نجوى وإيواء