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( صافيتا )


حامد كعيد الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 17:03
المحور: الادب والفن
    


( صافيتا )* ...
( حديث يستوحي الهواجس من العدم )
أستيقظ ..
ليس في العمر متسع للنوم
يمم وجهك شطر الينابيع
نبع ( متي )1 و( صالح )1
صافيتا ...
لؤلؤة في جيد حسنائك ...
القادمة من عمق التاريخ
وعمق الحاضر
والحلم الأزهر في عينيها
برج (صافيتا ) ليس عصيا
سلالمه بخطى عاشق
حسنائك ( سنديانة ) شربت ..
ماء الحسن والدلال
حسنائك ثغر من كروم ( صافيتا )
أستيقظ أيها المدثر
العمر على مرمى قلب..
يتشبث بآخر قطرة ...
حب
أستيقظ
وأصحب ( صافيتا لمغارة ) عمرك الموشح بالهزائم
وحروب الساسة الجوف
أستيقظ
وماء ( ميخائيل )2 طهورا وملاذا
وأطلب لجوء العمر لمغارة ( الضوايات )3
وأسرق من مبسمها
آه ما أجمل أن تسرق ..
قبلات العشاق
لا تيأس ...
الصبح قريب آت
لا تيأس..
وشمس الله تبزغ في قلب ( صافيتا ) ..
ستزهر ( صافيتا )..
( زيزفونتك ) بورق الجنة
وأزهار الفردوس
آه يا ( صافيتا )
الشعرُ غذاءٌ
وبعض من شعرك يا (صافيتا )
أيقض الهواجس المنسية
بالبركان
...
حامد كعيد الجبوري
العراق / بابل
صافيتا : منتجع سوري يبعد عن محافظة طرطوس 35 كم
1 : نبعان في ضاحية صافيتا
2 : كنيسة في مركز ضيعة صافيتا
3 : مغارة تشبه مغارة جعيتا





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حامد كعيد الجبوري

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