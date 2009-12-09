

حامد كعيد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 17:03

المحور: الادب والفن









( صافيتا )* ...

( حديث يستوحي الهواجس من العدم )

أستيقظ ..

ليس في العمر متسع للنوم

يمم وجهك شطر الينابيع

نبع ( متي )1 و( صالح )1

صافيتا ...

لؤلؤة في جيد حسنائك ...

القادمة من عمق التاريخ

وعمق الحاضر

والحلم الأزهر في عينيها

برج (صافيتا ) ليس عصيا

سلالمه بخطى عاشق

حسنائك ( سنديانة ) شربت ..

ماء الحسن والدلال

حسنائك ثغر من كروم ( صافيتا )

أستيقظ أيها المدثر

العمر على مرمى قلب..

يتشبث بآخر قطرة ...

حب

أستيقظ

وأصحب ( صافيتا لمغارة ) عمرك الموشح بالهزائم

وحروب الساسة الجوف

أستيقظ

وماء ( ميخائيل )2 طهورا وملاذا

وأطلب لجوء العمر لمغارة ( الضوايات )3

وأسرق من مبسمها

آه ما أجمل أن تسرق ..

قبلات العشاق

لا تيأس ...

الصبح قريب آت

لا تيأس..

وشمس الله تبزغ في قلب ( صافيتا ) ..

ستزهر ( صافيتا )..

( زيزفونتك ) بورق الجنة

وأزهار الفردوس

آه يا ( صافيتا )

الشعرُ غذاءٌ

وبعض من شعرك يا (صافيتا )

أيقض الهواجس المنسية

بالبركان

...

حامد كعيد الجبوري

العراق / بابل

صافيتا : منتجع سوري يبعد عن محافظة طرطوس 35 كم

1 : نبعان في ضاحية صافيتا

2 : كنيسة في مركز ضيعة صافيتا

3 : مغارة تشبه مغارة جعيتا



