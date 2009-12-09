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خواطر لمن يعقلون – ج102


مالك بارودي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 01:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


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1..
عندما تسألهم: لماذا لا توجد معجزات اليوم؟ يقولون لك: إنتهى زمن الرّسالات والأنبياء وكلّ شيء يحدث لحكمة لا يعلمها إلّا الله. أليس النّاس اليوم أحوج للمعجزات من زمن محمّد البسيط المتخلّف أو الأزمنة التي سبقته؟ أم أنّ تطوّر عقل الإنسان وإتّساع دائرة معارفه وتقدّم العلم لم يتركوا مجالا ليمارس الله الخرافي خزعبلاته؟
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2..
غريب أمر هذه الأمّة، تعبُد الوهم وتعيش على الوهم وتحلم بزمن وهمي بعد موتها.
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3..
هل كان محمّد بن آمنة خير البريّة أم مجرّد وحشٍ آتٍ من البرّيّة؟
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4..
لو زعم أدولف هتلر أنّه نبيّ و رسول الله لكتب أتباعُه آلاف الكتب عن معجزاته ورحمته وأخلاقه وآلاف التّفاسير لكتابه كفاحي ولكانوا يحتفلون كلّ سنة بيوم المولد النّبوي.
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5..
إتّهمني أحدهم بأنّي ملحدٌ متطرّفٌ لا أختلف عن المسلم المتطرّف الذي يفجّر ويقتل وينهب بإسم الدّين.‎.‎‏. وللعلم، فهذه ليست المرّة الأولى التي أسمع فيها هذا التّشبيه، من المتديّنين وغيرهم، فهناك من الملحدين من إتّهمني بالتّطرّف. ولكن... هل تستوي هذه المعادلة أمام المنطق والعقل؟ المسلم المتطرّف يفجّر ويقتل ويفجّر نفسه تطبيقًا لتعاليم الإسلام المدوّنة في القرآن والسّنّة والتي يعلّمها الشّيوخ والأئمة في المساجد، ورغبة في دخول الجنّة، فهل بإمكان الملحد المتطرّف أن يفجّر ويقتل ويفجّر نفسه؟ لماذا؟ وبناءً على أيّة تعاليم؟ هل هناك كتاب يعترف به كلّ الملحدين (مثلما أن هناك كتاب يعترف بها كلّ المسلمين) ويحرّض على القتل والسّلب والنّهب والجهاد؟ وهل هذا الكتاب مقدّسٌ لدرجة أنّ هناك من الملحدين من سيريدون تطبيق ما فيه بحذافيره؟ وإذا كان المسلم المتطرّف يريد دخول الجنّة والتمتع بالخمر واللّبن وحور العين والغلمان، فهل الملحد المتطرّف أيضا لديه جنّة سيقيم فيها بعد موته؟
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6..
يحدّثونك عن الجنّة ويرغّبونك فيها ويزرعون فيك الرّعب من الجحيم وناره وكأنّهم عاينوا كل ذلك وجرّبوه. مجنُونٌ من يصدّق تخاريفهم، وهُمْ مِنْ جُنون مَنْ يصدّقونهم ومن الضحك على ذقون المغفلين يسترزقون.
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7..
في تسمية الشّيوخ ذوى اللّحى المليئة قملًا (كالشعراوي والقرضاوي وغيرهم) علماءً تسفيهٌ للعلم الحقيقي وإعلاء لقيمة الجهل والخرافة.
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الهوامش:
1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:
http://utopia-666.over-blog.com
http://ahewar1.blogspot.com
http://ahewar2.blogspot.com
http://ahewar5.blogspot.com
2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":
https://archive.org/details/Islamic_myths
3.. صفحة "مالك بارودي" على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/malekbaroudix





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مالك بارودي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مالك بارودي - خواطر لمن يعقلون – ج102