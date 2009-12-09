

الكراهية فريضة إسلامية هكذا قوله وليس قولنا,مين هذا بلا قافية؟

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 14:52

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







الكراهية فريضة إسلامية هكذا قوله وليس قولنا,مين هذا بلا قافية؟

السلام عليكم:

يستشهد الكاتب سامي لبيب في مقاله (الكراهية فريضة إسلامية هكذا قوله وليس قولنا)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542085

ليدعم اجنداته وتو جهاته وافكاره بشيخ سلفي يعرف بالداعية الاسلامي اسمه(محمود لطفى عامر)

فاقول له ولغيره من هو هذا بلاقافية؟

نبي الامة الاسلامية؟

ام احد الائمة الاربعة المعتمدين اسلاميا؟

ام مفتي مصر الرسمي؟

أم احد فقهاء الامة الاسلامية المعترف بهم ؟

المسلم لايعرف الا اربعة فرائض فرضها الله عليهم(الصلاة,الصوم,الزكاة, والحج لمن استطاع اليه سبيلا)

اما الكراهية فلا نعلم انها فريضة,فمن اين اتى بها هذا الدعي

ولكنه في تصريحه- الذي اورده الكاتب سامي لبيب في مقاله(اقصد تصريح الدعي عامر) نقلا عن جريدة اليوم السابع الصادرة بتاريخ 21-12-2016



اعتبر الدعي محمود لطفي عامر,ان عدم الاعتداء فريضة اسلامية ايضا ان اعتبرنا ان في الاسلام فريضة اسمها الكراهية.

وادناه نص تأكيد الدعي عامر على أن عدم الاعتداء على المسيحين فريضة ايضا:

إلا انه يجب عليه الإحسان إليهم وحمايته وعدم التعدى عليه فى نفسه وماله وعرضه وكنيسته".

فلماذا تجاهل الكاتب سامي لبيب هذه الفريضة التي اكد عليها الدعي محمود لطفي عامر؟

ولماذا لم يفرد لها مقال بعنوان (عدم الاعتداء على المسيحين فريضة اسلامية, هذا قوله وليس قولنا)

فالدعي محمود لطفي عامر بقوله هذا يستنكر الاعتداء على الكنيسة البطرسية بلا شك, فبماذا لم يركز الكاتب سامي لبيب على هذا التصريح وتجاهله , لان هذا التوجه لايخدم اجنداته ولايخدم اهدافه وامانيه ومنها تشكيك المسلم بدينه ونشر العدائية والكراهية الدينية بين ابناء الوطن الواحد مصر, فهذا كل مايسعى اليه

فهل حقا الكاتب سامي لبيب يعتبر السلفييين كما اشار الى هذا في مقاله:

(

(لى موقف حاد مع السلفيين لأعتبرهم سبب بلاء وتخلف المسلمين ومنهم جاءت كافة التنظيمات الإرهابية )

من له موقف حاد مع السلفين لايستشد باقوالهم؟ ولايروج لطرحهم, بل المنطقي ان بشهر ويفند طرحهم لانه طرح شاذ مؤذي ضار مدمر.

والاصح منه ومن غيره من يستنكر ارهابهم ,ان يعتمد الطرح الاسلامي المعتدل وهو الطرح السائد اسلاميا, والاصح اعلاميا تجاهلهم, ومنعهم من اي منبر اعلامي والتضيق عليهم,

الكاتب سامي لبيب على مايبدو يتابع جريدة اليوم السابع المصرية عن كثب, الم يلفت عنايته ماورد فيها من عمل جبار صحيح اقدم علية النائب المصري في عددها الصادر اليوم الجمعة,23-12-2016

وتحت عنوان(إنقاذ الإسلام من "دواعش المنابر".. قانون "تنظيم الفتوى" يكسر كهنوت السلفيين ويضبط فوضى الشاشات.. ياسر برهامى وأبوإسحاق الحوينى ولطفى عامر أبرز المتضررين واحتمال لـ"التحايل".. وباحث: سيمنع تسييس الدين)

والذي تقدم به لمجلس النواب المصري الحالي(الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب،) لماذا لم يهتم الكاتب سامي لبيب بهذا المشروع الذي قدم الى مجلس النواب المصري الذي سيحدد جهة الفتوى الاسلامية ولاتصبح مشاع يهذو بها كل شاذ ومريض نفسي وكاره لنفسه قبل ان يكون كاره للاخرين غيره- هذه الاخبار المهمة التي ستقضي على الارهاب والارهابين والتي اتمنى على كل من يكره الارهاب بدل البحث عن اسباب واهية غير حقيقية ان يركزوا عليها ويدعموها وانا اطالب الموقع الموقر الحوار المتمدن ان يتبنى حملة تؤيد وتدعم مشروع قرار قانون تنظيم الفتوى في مصر وفي كل العالم الاسلامي.

اما ادعاء الدعي محمود لطفي عامر انه لايقتل المسلم بكافر- فهذا ادعاء اصحاب الفهم السطحي , لأن هناك ادلة على ان المسلم يقتل بكافر قام بها الرسول صضلى الله عليه وسلم وعدد ممن جاء بعده من صحابته رضوان الله عليهم- تنفند ادعاء الدعي عامر(عدو الاسلام بلا شك ومن على شاكلته )

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" .(رواه أحمد والبخاري في الجزية، والنسائي وابن ماجة في الديات من حديث عبد الله بن عمرو . والمعاهد كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب -فيض القدير ج ـ 6 ص 153). أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث

قال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).

ذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي) (ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في "الجوهر النقي" حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101).

روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .(السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).

قد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه . . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه . (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102).

ولاننسى ان نشير الى ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اقتص من مسلم لانه صفغ قبطي وليس مسلم عادي انه ابن والي مصر عمرو بن العاص , فهل غابت كل هذه الوقائع عن الدعي عامر- واعتبر الحديثان ("لا يُقتل مسلم بكافر"، (رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي من حديث علي، كما في المنتقى وشرحه .انظر: نيل الأوطار ج ـ 7 ص 15 ط .دار الجيل)

والحديث الآخر: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي أيضًا، والحاكم وصححه في المنتقى) "لا يُقتل مسلم بكافر"، فالمراد بالكافر الحربي، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف . (يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" ج ـ 1 باب قتل المسلم بالكافر ص 140 144 ط . استنابول طبعة مصورة في بيروت). وليس الكافر المسالم الامن غير المعتدي -

لذا وفق هذه الرؤية يقام حد السرقة قطع اليد على المسلم ان سرق مال الكافر والمسيحي وعلى الزاني المسلم ان زنى بكتابية او كافرة.

خلاصة القول:

النبي عليه السلام، وعلي رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، كلهم أمروا بقتل مسلم في ذميّ معاهد وغير محارب.

لا يُقتل مسلم بكافر، حالة خاصة تنطبق على المسلم الذي يقتل كافراً محارباً.

هذا هو الاسلام دين العدالة لايفرق في قصاصه الذي امر الله به في كتابه العزيز({ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} {179}البقرة,وفي قوله تعالي(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45}

اتمنى على الكاتب سامي لبيب ان لايسنشهد بأمثال هؤلاء لان استشهده بهم لن ينفع اجنادته وتوجهاته وافكاره بل سيسيئ اليها لانهم شواذ قلة منبوذة من الغالبية العظمى من المسلمين- وأن الاستشهاد باقوالهم بثير الفتنة الدينية والطائفية والسلم المجتمعي واقول لديك الكثير من الاصوات المسلمة المعتدلة ومن اعلى المستويات تستنكر الارهاب وتدينيه ولاتقبل به وتحاربه عليك الاستشسهاد باقوالهم ان كنت فعلا تروم ان تعيش مجتمعاتنا بأمان وسلام - هذا هو نهج من له (لى موقف حاد مع السلفيين لأعتبرهم سبب بلاء وتخلف المسلمين ومنهم جاءت كافة التنظيمات الإرهابية

لكم التحية









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