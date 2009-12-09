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فى كذب محمد عليه السلام
منال شوقي
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:26
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
إن إكتشاف كذب محمد ليس صعباً لولا التلقين و الأدلجة التي ينشأ عليهما المسلم ، و صدقاً مازلت - رغم مرور السنين - أستيقظ كل صباح في حالة إندهاش لم يفتر بعد أن أطرح علي نفسي الأسئلة التالية : كيف و نحن في القرن الواحد و العشرين مازال يوجد دينيون ؟ كيف يصدق هؤلاء مزحة النبي الذي يتبقي وحياً من السماء ؟ أين عقولهم و عقلانيتهم ؟ هل هي السذاجة أم الخوف ما يربطهم بالخرافة ؟
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و أقول : لم تقل دهشتي و لو قيد أنملة يوماً ما عن سابقه بحكم التعود ، بل لا أبالغ إن قلت أن دهشتي تزداد بمرور الوقت و لعل تلك الدهشة العجيبة هي أحد مكاسب الخروج من القطيع و هي دهشة لا تخلو من زهو ناتج عن شعور بالتميز عملاً بمبدأ ( اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته ) فكلما شعر اللاديني بشئ من لوم الذات لسبب أو لأخر يكفيه أن يُذكِر نفسه أن في هذا العالم مازال يوجد من يصدق الأديان و يقدس مخترعيها !
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و عوداً علي بدء ، محمد الكذاب - سواء أكان شخصية حقيقية أم خيالية - ترك وراءه كثير من الأدلة التي تبرهن علي كذبه ، هذا إن تمت دراستها بحياد و منطقية و بعيداً عن العاطفة الدينية و الرعب المغروس من فكرة نقد الدين منذ تعلم الواحد منا أن يحتج علي سخافة الطرح الديني في شكل أسئلة كانت الإجابة عنها دائماً بقمع العقل الذي جاد بها .
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يقول محمد في أحد أحاديثة : ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً ) رواه البخاري
و لست في حاجة لاقتباس مئات السطور التي كُتِبت للتدليل علي صدق نبوة محمد بدليل هذا الحديث و الذي كيف كان له أن يعلم كل تلك المعلومات عن الذباب و هو الجاهل و الذي لم يكن يملك معملاً و لا ميكروسكوباً !
و بغض النظر عن أن ركل هذا الطرح علي أساس علمي ليس أسهل منه ، إلا أنني سأغض الطرف عن تفنيده و سأتقمص شخصية المسلم و سأفكر مثله كي يجد - ربما - فيما يقرأ صدي لصوت عقله الذي يكبله .
إذا كان محمد قد قال هذا الكلام عن الذبابة فقد قاله عن وحي و إلا كيف كان له أن يعلم أمور ( مجازاً ) علمية لم يكن لرجل مثله و في عصره أن يعلمها ؟
لا شك أن هذه المعلومات عن الذباب هي خبر إلهي و لكنه ليس وحياً بالمعني المتفق عليه و نستطيع أن ندخله في باب العلم اللدني و الذي هو علم من الله للإنسان مباشرة و دون تدخل من الوحي .
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و بمقارنة حديث الذبابة - علي تفاهته - بواقعة مشورة محمد لكبار أصحابة في شأن أسري غزوة بدر حين تملكت منه الحيرة و عجز عن البت في أمرهم ، أيقتلهم كي يرهب جانبه كل من لم يزعن له و يتبعه أم يطلق سراحهم و يظفر بالمكاسب المادية المتمثلة في الفدية !
لقد كانت المفاضلة بين الخيارين صعبة لما يحققه كل مواحد منهما من مصالح و فوائد و لذا فقد غاب الوحي و حلت المشورة ، رغم أن الأمر جلل و يستدعي بالضرورة وجود الوحي في منعطف هام للغاية في مسيرة الإسلام .
غاب الوحي لأن العقل الذي يُنتِج أيات الوحي لم يكن لديه الخبرة الكافية ليبت في مسألة كتلك و حلت المشورة ( إستشارة الأصحاب أبو بكر و عمر ) لأن العقل العاجز عن إتخاذ القرار بمفرده وجد أن الأنسب و الأصح هو إشراك عقول أخري في التفكير و الإختيار .
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أين العلم اللدني هنا ؟
أين عبقرية حديث الذبابة ؟
أين الفم الذي لا ينطق عن الهوي و إن هو إلا وحي يوحي ؟
أيُعقل أن الله الذي كان حاضراً ليبث في رأس محمد فوائد غمس جناح الذبابة في الطعام كان غائباً عن معضلة أسري بدر ؟
و رغم أنه كان منطقياً و ضرورياً أن يخطف جبريل رجله للأرض ليبلغ محمد القرار السديد بشأن الأسري إلا أنني أتسائل هنا عن العلم اللدني للنبي و الذي إستطاع أن يكتشف الدواء علي جناح الذبابة بلا مجهر و لا مختبر !
أين البصيرة و دلائل النبوة في موقف أسري بدر تحديداًًً ؟؟؟؟؟
لا شئ .
الفعجز التام عن إتخاذ القرار السديد لضعف الخبرة - أول تجربة لمحمد مع أسري - و بالتالي اللجوء لاستشارة الرفاق .
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و العجيب أن المسلم - رجل عادي و ليس نبي - حين يعجز عن إتخاذ قرار في شأن من شئون حياته ، يلجأ لما يُسمي صلاة الإستخارة ، متوهماً أن الحل سيجيئه في المنام في شكل رؤيا !
فإذا كان محمد نفسه عجز عن رؤية الرؤيا و ضن عليه ربه بها فلما سذاجة الساذجين !
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و ختاماً أقول : بما إنني مسلمة سابقة و أحفظ العقلية الإسلامية عن ظهر قلب و كنت و مازلت أتقن فنون التدليس و الاحتيال الديني و الإسلامي تحديداً فأنا أكيدة من قول قائل : لقد ترك الله الرسول بلا إلهام في قضية أسري بدر لحكمة ما !
و غالباً ستكون هذه الحكمة هي الحث علي المشورة و ترسيخها في أذهان المسلمين !
فإذا كنا نتفنن في سد ثغرات محمد و طمس أدلة كذبه بأيدينا فلما لا يستمر نبياً لألف و ربعمائة سنة ؟
السبب ليس ذكاء محمد فالمجرمين هم أبعد ما يكونوا عن الذكاء و إنما يكمن السبب في استماتة من لا يستطيعون الحياة بلا دين في سد ثغرات الكذاب .
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