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شباط ليس للقطط


سميرة سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 19:19
المحور: الادب والفن
    


برلمان النكاح يموء على مدار السنة،
وشباط ليس استثناء.
مشغول بأمنِ الرعية ..
وجعل الرفاهية غايةً
لكل سروال.
فالبلد خالي من كل الجراح.
أعمار السرير واجب!
بمثنى وثلاث ورباع.
وفض الاتراب الكواعب مباح
شرعاً .. جوازاً .. محبباً وضاح.
كان العمائم أصابهم هوس،
وسعير متقد بلا منفاخ.
ليسيلَ اللعاب على طفلة
لم تنهد..
بسيقان للهو والجري بالملعب هي أحوج.
من امتطاءٍ بانفراج.

يارب مصيبة النساء مصيبة!
مُذ خلقتهن في بلاد
تدمن الجنس والارضاع.
من ميتةٍ لبهيمة..
غلام أو رضيعة !!
لا تهم الوسيلة..
المهم الإفراغ!





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سميرة سعيد

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