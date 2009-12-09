

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 02:24

المحور: الادب والفن











تُعانِقُ السَّمَاءُ البَحْرَ بِلَوْنِهَا..

يَلْتَصِقَانِ بِبَعْضِهِمَا في الأُفُقِ تَمَاماً..

يَلْتَصِقَانِ طويلاً مُنْتَظِرَيْنِ وصولَ موْجَةِ المُتعَةِ الأخِيرَةْ.

تَغِيبُ الشَّمسُ؛ فَتَقْذِفُ السّماءُ أَنْجُماً،

وَ يَقْذِفُ البَحْرُ في السّماءِ زَبَداً..

تَحْبُلُ السماءُ.. تَلِدُ بَدْراً.



القُبْلَةُ فَرَاشَتَانِ تُحَلِّقَانِ مُلتَصِقَتَيْن..

تُوقِدانِ حَرِيقاً يُخْمِدُهُ جَسَدانْ..

يَصِيرُ رمَادُهُ شَلَّالَ مَاءْ.