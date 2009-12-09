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من شُرْفة أَفرُودِيت


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 02:24
المحور: الادب والفن
    



تُعانِقُ السَّمَاءُ البَحْرَ بِلَوْنِهَا..
يَلْتَصِقَانِ بِبَعْضِهِمَا في الأُفُقِ تَمَاماً..
يَلْتَصِقَانِ طويلاً مُنْتَظِرَيْنِ وصولَ موْجَةِ المُتعَةِ الأخِيرَةْ.
تَغِيبُ الشَّمسُ؛ فَتَقْذِفُ السّماءُ أَنْجُماً،
وَ يَقْذِفُ البَحْرُ في السّماءِ زَبَداً..
تَحْبُلُ السماءُ.. تَلِدُ بَدْراً.

القُبْلَةُ فَرَاشَتَانِ تُحَلِّقَانِ مُلتَصِقَتَيْن..
تُوقِدانِ حَرِيقاً يُخْمِدُهُ جَسَدانْ..
يَصِيرُ رمَادُهُ شَلَّالَ مَاءْ.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - من شُرْفة أَفرُودِيت