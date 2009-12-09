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المدنية والإنسان والخرافة


سلام إبراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 02:03
المحور: الادب والفن
    


المدنية والإنسان والخرافة
-1-
دون هذه النظريات النقدية والحوار الفكري السلمي لم تتطور الحضارة الأوربية، وبالتالي المجتمع الذي حقق للإنسان هنا حياة كريمة. هنا كلام لماركس وقت الجهل وكان نورا يسطع الآن في بناء المجتمعات التي سعت لتحقيق السعادة الفعلية ورفض أوهام السعادة، لنقرأ ونتأمل ونقلب الأفكار ونحاور مع أنفسنا وننظر إلى واقعنا العراقي كنموذج أسوء في العالم:
(أن التعاسة الدينية هي، في شطر منها، تعبير عن التعاسة الواقعية، ومن جهة أخرى احتجاج على التعاسة الواقعية. الدين زفرة الإنسان المسحوق، روح عالمٍ لا قلب له، كما أنه روح الظروف الاجتماعية التي طرد منها الروح، أنه أفيون الشعب.
ان إلغاء الدين، من حيث هو سعادة وهمية للشعب، هو ما يتطلبه صنع سعادة فعلية. ان تطلب تخلي الشعب عن الوهم حول وضعه هو تطلب تخلي عن وضع بحاجة إلى وهم. فنقد الدين هو بداية نقد وادي الدموع الذي يؤلف الدين هالته العليا.)
ماركس - نقد فلسفة الحق عند هيجل-

-2-

بهذه الأفكار الجذرية التي ساعدت في مفصلة الوجود في زمن القرن التاسع عشر حيث لم تزل وقتها سلطة الدين قوية في صراعها مع سلطة الدولة المدنية. جاء جهد ماركس النظري في توضيح مسار الوجود والإنسان نوراً ساطعاً وعاملاً مهماً في أنتصار قيم المدنية التي أسست للدولة المدنية وقيمها المتمحورة حول الإنسان بأعتباره القيمة الأهم في الوجود، وقد لا يعلم الجميع أن فكر ماركس يقود أحزاب الأشتراكية الديمقراطية التي تسهم بفعالية في وضع الأسس المجتمعية التي ضمنت حرية الإنسان وعيشه الكريم في أوربا الغربية، وحققت أكمل نظام اجتماعي بتاريخ البشرية في دول أسكندنافيا التي حكمتها منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى وما حولها، هنا بعض من الأفكار الجوهرية التي أدت إلى نشوء هذا الوضع الجدير بالإنسان:
(لقد نزع النقدُ عن السلاسل، الزهور الوهمية التي كانت تغطيها، لا لكي يحمّل الإنسان قيوداً غير مزخرفة، بل ليقذف بالسلاسل بعيداً ويقطف الزهور الحية.
ان نقد الدين يدمر أوهام الإنسان، لكي يفكر، يفعل، يكيف واقعه بصفته إنساناً تخلص من الأوهام وبلغ سن الرشد، لكي يدور حول نفسه، حول شمسه الواقعية. فالدين شمس وهمية تدور حول الإنسان ما دام الإنسان لا يدور حول نفسه.)
ماركس -نقد فلسفة الحق عند هيغل-





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سلام إبراهيم

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