

مديح الصادق

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 11:53

المحور: الادب والفن









إيَّاكِ أعنِي، وما عَنيتُ غيرَكِ

فاسمعي، يا جارَه

في عِرفِنا

نحنُ العاشقينَ، حدَّ الركوعِ

أنْ لا مَهربَ من قيدِ الحبيبِ

وإنْ شكونا ظُلمَهُ

يبقى هو الدارُ

وما فازَ مَنْ غادرَ دارَه

من طبْعِنا

أنَّ الوفاءَ لنا وشمٌ

على القلوبِ

وهل قايضَ وشمٌ صاحباً

إنْ دارتْ الأيامُ أو

جارَ الزمانُ

فأنكرَ خِلٌّ خِلَّهُ

وخاصمَ الجارُ جارَه

نحنُ قومٌ حَكى الشعراءُ عنهم

ولهُم الحمائِمُ أنشدَتْ

أنْ ليسَ مِنَّا من يخونُ

وليسَ مِنَّا

مَنْ أبدلَ ثوباً أبيضَ آخرَ

ولا استطابَ غيرَ نارٍ

وأخمدَ نارَه

حبيبةَ الروحِ اهنَئِي

تمايلي، تبختري

ما في الفؤادِ لغيرِكِ مَطرَحٌ

لا لابنةِ أنثى سواكِ

تطيبُ القوافي

لكِ الروحُ مُلكٌ بلا مُنازِعٍ

علَمٌ للتائهينَ، كِلانا

وكِلانا لمَنْ ضَلَّ السَبيلَ

مَنارَة