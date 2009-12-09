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حَدَثَ ذاتَ صباحٍ خَرِيفِيّ


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 04:03
المحور: الادب والفن
    


حَدَثَ ذاتَ صباحٍ خَرِيفِيّ

يُضِيءُ لِيَ النّورُ أشياءاً،
وَ يُطْفِئُ أُخرَى كانَ قد أضاءَهَا لِيَ الظّلام.

ما أَجملَ مَشهَدَ النُّور، و هوَ يَقِفُ على شَفِيرِ الظّلام،
أو حِينَ يَشرَعُ في التَّفَتُّحِ مُدَاعِباً وَجْهَ الصَّباحْ؛
فَيَصْحُو الصّباحُ مُتَوَرِّداً خَجَلاً..
مُتَرَدِّداً كَأَوَّلِ اِعترافٍ بِالحُبّ،
و يَسِيرُ إلى مَجْلِسِهِ مُتَعَثِّراً كَنَظَرَاتٍ عاشِقَةٍ
يَخْشى عليها صاحِبُهَا الإِفتِضَاحْ.

يَفْتِنُنِي المَشهَدُ؛ فَأَتَزَلَّجُ عَلَيْهِ بِبَصَرِي
مُحاوِلاً التَّمَتُّعَ بِمَفَاتِنِه، مِثلَ خَرِيفٍ ماجِنٍ يُدَاعِبُ جَسَدَ البَرِّيَّةِ؛
فَيَلِينُ لَهُ تَوَحُّشُهَا.. تَنْزَعُ عَنْهَا ثَوْبَهَا، حِينَ يُثِيرُ شَهْوَتَهَا،
ثُمَّ يَتَوَلَّى عَنهَا حَزِيناً حِينَ يَكْتَشِفُ أَنَّهُ عِنِّين.

الذِّكرَيَاتُ بَقَايا الأَمس المُتَرَسِّبَةِ في قَاعِ الرُّوح..
تَمُوجُ مِنْ حِينٍ لِحِين؛ فَتَجْعَلُ القَلبَ بَحْراً تُهَيِّجُهُ صُوَرٌ،
وَ تُهَدِّئُهُ صُوَرٌ أُخرَى.
أَتَحَسَّسُ جِهَةَ قَلْبِي خائفاً.. يا حُبّ لَا يُوجَدُ في صَدرِي مَنْ تَبْحَثُ عَنْه.

يُغَازِلُنِي البُكاءُ فَأَصُدُّهْ.. يَتْبَعُنِي إلى البَيْت،
و يُلْقِي بِنَفْسِهِ على شَعْرٍ يَرْقُدُ على مِشْطِ مَنْ رَحَلَت؛ فَأُغْرَمُ بِه..
أَحْضُنُهُ وَ يَحْضُنُنِي.. يَقُولُ لِي:
طِبْ خاطِراً؛ فَلَيْسَ الحُبُّ أَحَنَّ عَلَيْكَ مِنِّي.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - حَدَثَ ذاتَ صباحٍ خَرِيفِيّ