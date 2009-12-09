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ضفائركِ السَّكرى


مرام عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 23:17
المحور: الادب والفن
    


ضفائركِ السَّكرى
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ضفافُ عينيهِ ازدهتْ بأمطارِ اللهفةِ ، عانقتْ خصركِ النحيلِ بأغصانِ الحنين ، أيقوناتهِ احتفلتْ بثرياتِ معبدكِ ، كنائسكِ فارغةٌ من المؤمنين
طوبى لكِ ؛ وطنٌ اختاركِ عاشقةَ فجرٍ ، عروسَ صباحٍ
فأقبلي سليلةَ فلاَّحٍ ، أميرةَ حقولٍ ، وافترشي ف المدى الأحداقَ قبلَ أنْ يسرقَ الفراقُ ذاكرةَ الربيعِ ، ويطوي هداياالشتاءِ في حقائبِ القدرِ
تعالي سمراءُ ، واهمسي كناراً أوبرتقالا، صلِّي في محرابهِ
عشتارَ ،أفروديت ، جولييتَ
رتِّلي سفرَ الجمالِِ في جسدِ الوردِ أقفلي للأبدِ باباً محالاً ؛ إنَّ البحرَ يمحو غيومَ المحالِ ، يرتادُ مجاهيلَ الأمالِ بخيولٍ السندين ، هفهفي ضفائركِ السَّكرى تلويحةَ لقاءٍ ، نبيذَ دلالٍ على جيدِ غزالةٍ واقطفي من أشجار رمانهِ قصائدَ نرجسٍ ، تلفّم جيدكِ العاجي بمعطرةٍ فارهةٍ
تبختري بينَ النبضِّ والشِّريانِ وتسمَّري على ثغرهِ فراشةً مشتاقةً ، فإنَّ السَّحابَ لايمنحُ كنوزه للبحرِ إلاَّ عناقا
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مرام عطية





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مرام عطية

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرام عطية - ضفائركِ السَّكرى