

مرام عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 23:17

المحور: الادب والفن









ضفائركِ السَّكرى

-----------

ضفافُ عينيهِ ازدهتْ بأمطارِ اللهفةِ ، عانقتْ خصركِ النحيلِ بأغصانِ الحنين ، أيقوناتهِ احتفلتْ بثرياتِ معبدكِ ، كنائسكِ فارغةٌ من المؤمنين

طوبى لكِ ؛ وطنٌ اختاركِ عاشقةَ فجرٍ ، عروسَ صباحٍ

فأقبلي سليلةَ فلاَّحٍ ، أميرةَ حقولٍ ، وافترشي ف المدى الأحداقَ قبلَ أنْ يسرقَ الفراقُ ذاكرةَ الربيعِ ، ويطوي هداياالشتاءِ في حقائبِ القدرِ

تعالي سمراءُ ، واهمسي كناراً أوبرتقالا، صلِّي في محرابهِ

عشتارَ ،أفروديت ، جولييتَ

رتِّلي سفرَ الجمالِِ في جسدِ الوردِ أقفلي للأبدِ باباً محالاً ؛ إنَّ البحرَ يمحو غيومَ المحالِ ، يرتادُ مجاهيلَ الأمالِ بخيولٍ السندين ، هفهفي ضفائركِ السَّكرى تلويحةَ لقاءٍ ، نبيذَ دلالٍ على جيدِ غزالةٍ واقطفي من أشجار رمانهِ قصائدَ نرجسٍ ، تلفّم جيدكِ العاجي بمعطرةٍ فارهةٍ

تبختري بينَ النبضِّ والشِّريانِ وتسمَّري على ثغرهِ فراشةً مشتاقةً ، فإنَّ السَّحابَ لايمنحُ كنوزه للبحرِ إلاَّ عناقا

-----

مرام عطية