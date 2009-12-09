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رحلات مغربية : من الدار البيضاء إلى طنجة : الأم هي الجذر الذي يشدنا إلى الأرض


عبد الله عنتار
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 00:10
المحور: الادب والفن
    



قررت أن أذهب إلى الشمال أنا وصديقي أحمد كريم، وهكذا كانت رحلتنا، إذ لا رحلة دون عزم، فوضعنا خطتنا في الذهاب إلى الشمال مساء يوم 12 من نونبر 2017، انطلقنا من الدار البيضاء، وتركناها مكتظة بشوارعها حيث كان البيضاويون يتأهبون لاستقبال الفريق الوطني، التقيت كريم بالقرب من محطة القطار يرتدي بيرية سوداء، كان يبدو متحمسا للمشاهدة والاكتشاف ورؤية عوالم أخرى، أول عائق واجهنا في الطريق هو توقفات القطار في أحيان كثيرة، الزمن لا وزن له في المغرب، إذ ينتهك بشكل فظيع، بقربنا كانت تجلس عجوز فرنسية، كانت متذمرة، لم تتوان في استفسارنا عن المكان الذي وصلنا إليه، كانت تقتل الوقت باستماعها لنقاشنا تارة وعودتها إلى هاتفها الخلوي تارة أخرى، وبعد برهة رأيناها تغط في نوم عميق لعل الزمن يموت، كان الظلام دامسا في الخارج، في حين كانت موجات من البرد تهز أجسادنا المنكمشة، في وقت متأخر من الليل، استيقظت ولاح القطار يخترق قرى نائية في الريف وتخترق أذناي أصوات العجلات، في ذلك الوقت استمعت إلى كريم يقضم البسكويت، كان يرتعد من البرد، قال : " لو أتوا لي الآن بدجاجة لالتهمتها، أنا جائع إلى الحرية وإلى كل القيم الإنسانية الكونية "، رافقنا في مقصورتنا رجل يتحدر من القصر الكبير، كان منكمشا في مكانه، كان في غاية الوداعة، لكن من خلال عينيه الذابلتين كان يبدو حزينا وميت الروح، ليس بسبب توقفات القطار الطويلة من مراكش وحتى سيدي قاسم، بل لأنه استيقظ هذا الصباح على وقع رحيل والدته، شعرنا بحزن كبير، قدمنا له العزاء، وطيلة الطريق ظللنا نواسيه إلى حين أن ودعنا، تذكرت رواية لعبة النسيان للأديب محمد برادة وكيف شرح تلك العلاقة الايروتيكية وذلك الرابط الوجودي الذي يشدنا إلى الأم، إنها الظل الذي نستظل به، والجذر الذي يربطنا بالحياة، حينما قرأ عليه أحمد كريم قولة هتلر: " الإنسان يظل شابا طول حياته ولما يفقد الأم يشيخ فجأة " راح يذرف الدموع، لقد شعر أنه شيخ ماض نحو النهاية، ألم يقل كامو أننا كلنا محكوم علينا بالإعدام ؟ غادرنا الرجل ونزل في محطة القصر الكبير، وترك لي مساحة اتمدد فيها، وبعد ذلك غصت في نوم عميق حتى وصلنا إلى محطة طنجة، كانت الجو باردا، كانت شوارعها فارغة. توقفنا عند سور المعكازين واستمتعنا بشروق الشمس .

ع ع/ طنجة / المغرب. 13 نونبر 2017 .





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عبد الله عنتار

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الله عنتار - رحلات مغربية : من الدار البيضاء إلى طنجة : الأم هي الجذر الذي يشدنا إلى الأرض