أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - بلقيس حميد حسن - يبنون ، ولكن


اخر الافلام











المزيد.....

يبنون ، ولكن


بلقيس حميد حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 20:55
المحور: المجتمع المدني
    


في الطريق الى مركز مدينة لاهاي ، كلما اتوقف عند إشارة مرور أرى شاشة إعلان مضيئة، الإعلانات والشاشات تزداد ونحن كما نحن بنفس درجات اليأس والأمل التي تعترينا.
أسير ، أقف عند الإشارة انتظر الأخضر ، الإعلان أمامي مبهرٌ بعرضه، غرفة نوم أنيقة ، غرفة جلوس ولا أحلى ، غرفة مطبخ كالأحلام، غرفة نوم أخرى بكل رومانسيات التأريخ البشري. الإبهار مستمر لكن في رأسي تلحّ اليوم صورة طفل عراقي ينتظر أن يجد في القمامة ضالته.
فأبعد نظري عن الإعلان ماسحة دمعتي بإصبع جاف أحرقني
يتغير الإعلان بصورة أطفال سعداء يأكلون وجبة جاهزة ، تتنحى صورة أطفال العراق في رأسي تارة وتحضر تارة أخرى . يأتي اللون الأخضر فأعبر الشارع سائرة نحو البيت ولا أريد الوصول لوحدتي .
كل الهموم تدق في رأسي ، يداهمني إعلان آخر وصورة فتاة سوداء تسوي شعرها بشامبو جديد، لايحتمل قلبي واتذكر أمي (والطين خاوة )الذي يلمّع شعورنا ، أسير مفعمة بالذكرى كارهة المدنية واشتراطاتها، ألمس شعري الناعم فأشعر بالانتصار على الإعلان رغم بعد سنوات الوطن وتحول الحنين الى وجع.
اخرج بنتيجة فأكرر في سري:
نعم إنهم حقا من البنائين
لكنهم يبنون لعالمهم فقط ويبهرون الفقراء ليستعبدونهم
من منّا يملك روبوتا يخدمه؟
ورغم هذا يحبون استعباد الأخرين واستعمارهم ولو على بعد
من منا يرفض الصحة والعيش الهانيء؟
ولكنه لايرضى بأن يُحرك كالروبوتات في بيوت الأثرياء
أين سيصلون بنا نحن الفقراء؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بلقيس حميد حسن

إجمالي القراءات: 2,183,605
المقالات المنشورة: 408
- أسباب شقاء العرب
- تقاعس العلمانيين أدى الى استشراس الإسلاميين
- ردي على السيدة شروق العبايجي لتزييفها مقالي بالحوار المتمدن ...
- روناك شوقي وسلوى الجراح تمنحان المسرح جرعة حياة مضيئة
- لا للتعديل المخزي لقانون الأحوال الشخصية العراقي
- أخطاء القيادات تقود الشعوب للصراعات
- (الموكب الأدبي لمدينة وجدة المغربية في نسخته الخامسة)
- قرارات خاطئة تحوّل الوطنية الى ارتزاق
- الضحك على ذقون العرب
- في رثاء الأديب الكبير حميد العقابي
- الشعور الوطني ومعاهدة جنيف
- غازي فيصل.. الشهيد المنسي
- الى (أبو نؤاس) الشامخ في بغداد
- مثنويات
- (فاطمة المرنيسي ، العقل الذي لايغيب)
- أيتها العراقيات، حطمن قيودكن
- الحكومة العراقية والملاهي الليلية
- عاشقة بلا وطن/ 56
- عاشقة بلا وطن 55
- هل من مجيب يا أهل السلطة؟

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- بالفيديو.. اليمنيون يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة في «صنع ...
- على الولايات المتحدة منح مشتبه بانتمائه إلى "داعش" ...
- بوب غيلدوف يتهم أنونغ سان سوكيي بالتطهير العرقي بحق الروهينغ ...
- المرصد الأورومتوسطي ينتقد سياسة الجزائر تجاه اللاجئين
- بوب غيلدوف يتهم أنونغ سان سوكيي بالتطهير العرقي بحق الروهينغ ...
- الثني يوجّه باعتقال المتعاملين مع -الوفاق الليبية-
- الإعدام شنقا لأحد محطمي آثار الموصل
- ?الأمم المتحدة تنقل لاجئين من ليبيا إلى النيجر
- إجلاء أول مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى النيجر
- هل ناقش دوتيرتي وترمب قضايا حقوق الإنسان؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - بلقيس حميد حسن - يبنون ، ولكن