أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسين علوان حسين - قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى


اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى


حسين علوان حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 17:38
المحور: الادب والفن
    


موعدٌ مع الديارْ


لماذا ينضح الينبوعُ ؛
و ينسكب الماءُ ؛
و تنساب الدموعْ ؟
أهو الضياعُ ؛
أم الألم و الخضوعْ ؟
لم أعتد الأرض تبكي ،
و تنزف ماءً ،
و يتداعى الكبرياءْ .
***
أسمعُ صوتَ بَعيدْ
فينفطر قلبي
و يتمزق الوريدْ
فينقطع النداءْ
و تموت السماءْ
***
كأننا أغرابٌ بلا أصحابْ ،
نبحث عن المُحالْ ،
وسط الظلال و الخيالْ ؛
نقف في الطريقْ ،
لنواسي الخرابْ ؛
فتضيع المحطات و الطرقاتْ ؛
ندمن السَّفر و الغبارْ ،
عَلَّنا نُضمد جراحنا ،
و نَنسى المستحيلْ ،
و نَصلَ الديارْْ
و إن في لجة المساءْ .

بابل ، 29 /10 / 2003 .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسين علوان حسين

إجمالي القراءات: 2,221,953
المقالات المنشورة: 264
- جرائم آل سعود تخجل منها النازية
- انحناءة إجلال للبلاشفة في مئوية ثورة اكتوبر / 2-5
- أرزاق الله
- ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (5-5)
- ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (4-5)
- ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (3-5)
- ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (2-5)
- ماركس : تدوير رأس المال و الخدمات (1-5)
- هل سيشعل ترَمْب حرباً نووية ؟ 3-3
- هل سيشعل ترَمْب حرباً نووية ؟ 2-3
- هل سيشعل ترمب حرباً نووية ؟ 1-3
- انحناءة إجلال للبلاشفة في مئوية ثورة اكتوبر
- ترسمل المتمركس : عصام الخفاجي أنموذجاً /10-20
- ترسمل المتمركس : عصام الخفاجي أنموذجاً / 9-20
- دودو و فتيقه
- القمّاص محمد سلمان آل سعود
- داعش ، و ما أدرك ما داعش
- ناشا و شجر الحَور
- ترسمل المتمركس : عصام الخفاجي أنموذجاً /8-20
- ترسمل المتمركس : عصام الخفاجي أنموذجاً /7-20

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صدر حديثا كتاب «مئوية بلفور: الوعد والوفاء» للزميل إبراهيم أ ...
- أمسية فنية بمناسبة الذكري الخامسة لتأسيس مسرح البحرين الوطني ...
- الهيئة العربية للمسرح: الاعلان عن قائمة العشرين في مسابقة تأ ...
- حبيب السامر : الوضوح كما ينبغي
- جواد غلوم: النعْـشُ الهاتفُ الداعي
- اللوفر أبوظبي: أكبر فرع لمتحف اللوفر في العالم
- أول رئيس غربي يخاطب الجمهور باللغة العربية عبر مواقع التواصل ...
- في بغداد.. خير جليس للشباب كتاب
- يسرا ترقص بعفوية مع عمال أحد المطاعم على أنغام أغنيتها
- صدور ترجمة رواية لويجي بيراندِلُّو الوحيدة -واحدٌ، ولا أحد، ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسين علوان حسين - قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى