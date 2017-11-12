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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسين علوان حسين - قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى
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قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسين علوان حسين - قصيدة من دفتر قديم للشاعر : عمار حسين علوان (عمار العراقي) عندما كان فتى