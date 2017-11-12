

حسين علوان حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 17:38

المحور: الادب والفن









موعدٌ مع الديارْ





لماذا ينضح الينبوعُ ؛

و ينسكب الماءُ ؛

و تنساب الدموعْ ؟

أهو الضياعُ ؛

أم الألم و الخضوعْ ؟

لم أعتد الأرض تبكي ،

و تنزف ماءً ،

و يتداعى الكبرياءْ .

***

أسمعُ صوتَ بَعيدْ

فينفطر قلبي

و يتمزق الوريدْ

فينقطع النداءْ

و تموت السماءْ

***

كأننا أغرابٌ بلا أصحابْ ،

نبحث عن المُحالْ ،

وسط الظلال و الخيالْ ؛

نقف في الطريقْ ،

لنواسي الخرابْ ؛

فتضيع المحطات و الطرقاتْ ؛

ندمن السَّفر و الغبارْ ،

عَلَّنا نُضمد جراحنا ،

و نَنسى المستحيلْ ،

و نَصلَ الديارْْ

و إن في لجة المساءْ .



بابل ، 29 /10 / 2003 .