

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 11:32

المحور: الادب والفن











ساحرٌ أنت أيها الساحرُ

وطني موطن الفنون والشاعرُ

قف وألق السلام

على أهل المفاخر

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أنت الحزين

في وطني الحنين

الخير مسروقٌ باليمين

وأنت تتجول بين الميادين

تفتش عن لقمة هاربه

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تسألين عنه

وهو مخضب الجانبين

والعقد ينفرط بين كل حين

ستسهرين الليل وتبكين

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هو الشهيد هو السور الحصين

لولاه عداه لكثر الأنين

وأنتِ تسألين

ستبكين الليل وتندبين

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جمالٌ يسفك على الارصفه

وجراء تجأر من الملحمه

وعيون تخاف المظلمه

فبأي عينٍ تراه

يجر المأتمه

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قلت مراراً يا سادتي

أقطعوا رأس الأفعى

حتى لا ينسكب الدم الأقنى

وحتى لا تلعب بنا

أهواء أجنبي أحوى

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بين الحدائق أشواك

وبين المنازل خناجر

والوطن يسأل عن السيد الحائر

ربما يكون هناك عقلٌ ظاهر

فتنام العيون

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يا رب البيت ورب الميزان

عاث الفساد فأين الامتحان

والذين يدقون الدفوف

حواضنٌ تخرج ليلاً بين المقابر

تحمل الموت الغادر

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أنا أفكر والنزيف مستمر

وعيون الذؤبان تناطر

أينما حلت كضباع أول الليل

مثل ثعلبٍ ماكر

ويبقى الحقد لا تمحوه المنائر

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لو كنت من مازنٍ

هل يصرخ الليل ؟

وجراء الضباع لا تؤتمن

ذلك جذرٌ آسن

لا يتغير ولا يحسبن

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أسكرتني حتى بدوت

كأغصان الخريف

يلعب بها العاصف المجنون

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أتحسب نفسك لا كغيرك

والناس عندك صغارٌ

وأنت الصغير

وكل ما تأتي به ينهار

كسقفٍ هزيل من أول رجه

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أتقلب والغبن يغزو كل أوصالي

لا أجد من يسمع

إلا ومعك ما يسكته

وهل تجد الذي يعينك على محنتك

ذلك أمرٌ صعب

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وهل الباقيات ينفعن

أم إن طريق الأمنيات أحترقن

فمن يجلو ظلام الليل

قد بلغ الأسباب

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لو أنك زرعت وردةً

ستخاف من أشواكها

وعطرها ربما ينقذها

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إن الدم الذي نزف

يعادل أمة

فمن يتحمل أثمها وذنبها

أم أنكم تجدون ذلك حلاوة !

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رمتني الذكريات على الشطآن

فهل من مدكر ؟

كذلك يحترق الفؤاد ألماً

إذا تذكر وأستعر