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"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - ديمقراطي
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ديمقراطي
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - ديمقراطي