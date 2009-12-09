

حسين عجيب

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 10:52

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









حرية الإرادة...بين الفكرة الثابتة والتفكير الحر



الفهم العام والمشترك لفكرة _ خبرة ، حرية الإرادة (قوتها وضعفها بالتزامن) ، يتجاوز البحث الفلسفي _ الديني في موضوع الحرية والإرادة معا. شأن كثير من القضايا (الكلاسيكية) ، حيث التطور المتكامل ، بما فيه الجانب الاجتماعي يتقدم بخطوات ، على ما يقابله في الجانب الديني والفلسفي على السواء ! بعدما حدث الانفصال المؤسف بين الدين والفلسفة أولا ، ثم تبعه الانفصال الكارثي بين العلم _ المعرفة العلمية بتحديد أدق _ وبين بقية جوانب الوجود الإنساني ، وضمنها الفلسفة والدين في تعثرهما المثير للشفقة ، بل في احتضارهما الطويل ، القبيح أكثر منه المحزن أو المأساوي .

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سوف تترك الموتى يدفنون موتاهم ، ليس مع المسيح ومحمد والمعري فقط ، بل مع ماركس وفرويد هذه المرة....ومع س-ة أيضا ، وتكمل طريقك الطويل ، المحزن ، وحيدا ، جدا .

الدين نفعي والفلسفة ذهانية والعلم وسيلي.... والتفكير التخيلي ، فقط ، ثرثرة ذهنية !

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الفهم العام والمشترك يتجه إلى الغد ، والمستقبل ، ويتجاوز الجدل العقيم والبيزنطي بين الدين والفلسفة , وبقية أشكال الثرثرة او الجدل ، ويفتح صفحة الحوار ...بالفعل والقول معا . وهو يتضمن مستويين أو جانبين ، الأول حرية الاختيار بين أشكال ومستويات الحضور عبر الآن _ هنا من بين أكثر من طريقة او شكل أو نوع من القرار ، والجانب الثاني مستوى الأداء والجودة في التنفيذ (للقرار) وكيفيات تحققه عبر الواقع الفعلي _ الموضوعي ، الذي يشمل هنا وهناك ، الآن وغدا .

ذلك على المستوى الجديد ، حيث التفكير ليس بشكل فردي ومنعزل _ ولا النقيض بشكل قطيعي ومتماثل ، بل من خلال تكوين قاعدة قرار من الدرجة العليا ، عبر دمج المهارة والخبرة في الحركات اليومية البسيطة وفي العادات الجديدة _ المتجددة .... في النشاط الفردي من خلال المجتمع والعكس أيضا . وبعبارة ثانية تغيير نمط العيش والتفكير والتفسير بالتزامن .

يوجد جانب وبعد آخر في فكرة _ خبرة حرية الإرادة ، البعد الزمني ،...حيث للزمن وجوه عديدة ، معروف منها أربعة بشكل علمي _ تجريبي ...

زمن الأمس ، وهو يبتعد بشكل معاكس عن اتجاه الخبرة اليومية والحضور ، وعلى خلاف زمن المستقبل والغد الذي نعرف بالتجربة المشتركة و المتكررة أنه يقترب إلى الخبرة اليومية والحضور ، بينما يتدفق الحاضر عبر الأحداث والأشخاص والذكريات والتوقع بشكل مستمر .

يلاحظ اغلب الناس حركات الزمن واتجاهاته الثلاث _ المتعامدة ، والمتعاكسة ، ومع ذلك يبقى التركيز على الزمن النفسي ، حيث الثرثرة العشوائية وأحلام اليقظة التي تنحدر إلى هلوسة ذهنية صوتية وسمعية ...بشكل منفصل عن الواقع ، ويبتعد أكثر يوما بعد آخر .

تغيير الأمس مستحيل ، مجرد وهم .

تغيير اليوم والحاضر ، شبه مستحيل .

تغيير الغد ، يتلازم مع تغيير الثرثرة ، ( بحسب تجربتي الشخصية ) ربما يمكن ذلك بصيغ وطرق كثيرة !

تغيير الغد....يستطيع أي شخص تغيير الغد بشكل فعلي وعملي . بعدما يغير الاتجاه أو الطريق ، وتنفتح من خارج التوقع أنواع ومستويات للغد غير محدودة . وحده قانون الزرع والحصاد يربط اليوم والغد والأمس ، بشكل فردي ومشترك _ وبصورة مؤكدة .

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تبرز مشكلة فسلفية ، كلاسيكية ، هل الانسان حر أم مقيد ، وما هي حدود الحرية او غياب الحرية ؟! وما هو الدور الفعلي للوعي والإرادة في الحياة الشخصية ؟!

أعتقد أننا على أبواب عصر إنساني جديد ، من علاماته الأساسية توسع المعرفة وتعمقها بشكل نوعي ، بالتزامن مع تصميم مقاييس لتحديد المشاعر المختلفة للإنسان كالخوف والحب والإرادة ... لا أظن أن الزمن سيطول كثيرا / لحصول التغير النوعي والحاسم " انتقال عامل النجاح الأول من الموقع ( والوراثة ) ....إلى الشخص والجدرة .