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هزات كونية تضرب العراق


عزيز الخرزجي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هزات أرضية هادفة في العراق
هزات أرضية قوية إستمرّت لأكثر من دقيقة ضربت جميع محافظات العراق و فتتتْ معظم البيوت و البنايات و الجسور في المحافظات العراقية شرقاً و غرباً و شمالاً و جنوباً, بسبب الظلم المنتشر بشكلٍ قانونيّ سبّبه النظام التحاصصي و فساد المسؤوليين و الحكام و النواب و القضاة, ألذين يُصَلّون لله و يحجّون امام الناس كل عام و يَدْعون لدين الله و يزورون الحسين(ع) مشياً على الأقدام, لكنهم في نفس الوقت حللوا و يُحللون الرواتب المليونية الحرام و السرقات و آلظلم و النهب عملياً, و يُحرَّمونه نظرياً عبر الأعلام و الخطابات و التصريحات و اللقاآت الصّحفية فقط.
حتى جعلوا العراق بآلأضافة لهدر موارده الترليونية على مدى 15 عاماً؛ جعلوه أيضاً مديناً بأكثر من ربع ترليون دولار فأنا لله و إنا إليه راجعون.
عزيز الخزرجي
مفكر كونيّ





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عزيز الخرزجي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عزيز الخرزجي - هزات كونية تضرب العراق