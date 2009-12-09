

عزيز الخرزجي

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 23:57

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هزات أرضية هادفة في العراق

هزات أرضية قوية إستمرّت لأكثر من دقيقة ضربت جميع محافظات العراق و فتتتْ معظم البيوت و البنايات و الجسور في المحافظات العراقية شرقاً و غرباً و شمالاً و جنوباً, بسبب الظلم المنتشر بشكلٍ قانونيّ سبّبه النظام التحاصصي و فساد المسؤوليين و الحكام و النواب و القضاة, ألذين يُصَلّون لله و يحجّون امام الناس كل عام و يَدْعون لدين الله و يزورون الحسين(ع) مشياً على الأقدام, لكنهم في نفس الوقت حللوا و يُحللون الرواتب المليونية الحرام و السرقات و آلظلم و النهب عملياً, و يُحرَّمونه نظرياً عبر الأعلام و الخطابات و التصريحات و اللقاآت الصّحفية فقط.

حتى جعلوا العراق بآلأضافة لهدر موارده الترليونية على مدى 15 عاماً؛ جعلوه أيضاً مديناً بأكثر من ربع ترليون دولار فأنا لله و إنا إليه راجعون.

عزيز الخزرجي

مفكر كونيّ