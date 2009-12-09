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القيثارة السومرية


نزار ماضي
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 23:28
المحور: الادب والفن
    


هوكوكبٌ لكن أناملهُ..مخلوقةٌ للعودِ والوترِ
سجَنَ الزعيمُ فتىً وطاردَهُ..بعثُ العروبةِ سيّئ الذكِرِ
يا صانعَ الأنغامِ معذرةً..منّا السلام لوردك العطِرِ
هجر الملحّنُ جمرَ موطنِهِ..مترفعا يمشي على خطرِ
طار الفتى من دونِ أجنحةٍ..مذ أربعينَ تراهُ في سفرِ
لا يبتغي من فنّهِ نِعَما..هو في النعيم ونحن في سقَرِ
أنغامُهُ السكرى إذا انطلقت..مرَّ الربيعُ بيابس الشجرِ
من سومرَ القيثارُ إن صدحَت..في عودهِ الأنغامُ تنفجرِ
قاسٍ كما الصحراء موطنُهُ..واللحنُ جاءَ كيانع الثمرِ
روضٌ من الألحانِ زاهيةٌ..من يشتغلْ في الفنّ يزدهرِ
خمسون عاما فوق كاهلهِ ..لم يمتلكْ مالا ولم يذَرِ
جاءت حقيقتهُ مجرّدةً .. بيضاءَ مثلَ نقاوة المطرِ
أبصرتُ طفلاً في دخيلتهِ..يختالُ بين الثلج والحجرِ
متحررا من كلّ عاقبةٍ ..لا قيدَ غيرالخمرٍ والسهرِ
وترى الأصالةَ فيه مفخرةً..إذ قامَ فيها غيرَ مفتَخرِ
أخلاقُهُ أحلى مواهبهِ...فكأنّهُ قطرٌ على زهَرِ
اسمَ الكرامةِ كان كوكبُنا..والفنّ ملء السمعِ والبصرِ
هو عاشقٌ في الحبّ معتَمِرٌ..وقميصُهُ قد(قُدَّ مِن دُبُرٍ )
قد عاشَ في البلدانِ منفردا..والعزفُ منفردٌ على قدَرِ
في فنّهِ تمتازُ رؤيتُهُ ..ما بين مُبتدعٍ ومُبتكَرِ
الفنُّ راقٍ وهو ملتزمٌ..مثلَ انسجام العينِ والحَوَرِ
إيقاعُهُ واللحنَ متّفقٌ ..يأتي كما الآياتِ والسورِ
ما زالت الألحانُ تبهرُنا.. غرّاءَ في نغمٍ من الغررِ
فنٌّ رفيعٌ ثمّ موهبةٌ .. إذ ليس للتقليدِ من أثَرِ
شوقُ الحمام ونجمةٌ سطعت..ورنت محطّاتٌ على حذرِ
وثلاثةٌ راحوا لمدرسةٍ..واللحنُ ينفي غصّةَ الكدَرِ
وكانَ شيلي نجمةٌ عبرت ..بسمائنا في رقصة الغجرِ
مازالَ يمشي نحو قنطرةِ.. وطيورهُ حطّت على القمرِ
أنغامُهُ في العودِ ناطقةٌ..صوب العراقِ بصوتِ معتذرِ
أكرمْ به جارًا أخا ثقةٍ.. كالمبتدا في موضع الخبرِ
ورأيتُ فيهِ قارئا نهِمًا...جعلَ الثقافةَ بلسمَ الضجرِ
وإذا تحاورهُ ترى عجبًا ..فكلامهُ ذهبٌ على دررِ





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نزار ماضي

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