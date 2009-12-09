

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 13:51

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









احدث الإشارات من بيروت .!

رائد عمر العيدروسي

إنخفضت درجة حرارة الحرب النفسية التي تعرّض لها لبنان الى درجة الصفر , حيث جرى تسريب معلومات واخبار مضللة ومشوشة على مدى الأيام القليلة الماضية عبر قنواتٍ خاصة وكذلك وسائل التواصل الأجتماعي توحي بأحتمال تعرّض لبنان او معاقل حزب الله في بيروت والجنوب الى ضربات صاروخية او جوية , كما جرى تعزيز ذلك بأخبار مصنّعة تفيد بمغادرة عدد من البعثات الدبلوماسية والسواح الأجانب للأراضي اللبنانية .! وكان الهدف المتوخى من ذلك إثارة الخوف والتسبب بالأرباك الفكري والنفسي على صعيد الدولة والقوى والأحزاب السياسية وعموم المجتمع اللبناني .

وبالرغم من تداعيات استقالة رئيس الحكومة اللبنانية السيد سعد الحريري , فقد استطاع اللبنانيون امتصاص صدمة الحرب النفسية بسرعة عالية , كما أنّ وسائل الإعلام البنانية لم تنجرّ الى اساليب حرب التشويش الفكري والسيكولوجي . الوضع هادئ وطبيعي في بيروت وعموم لبنان , ويرافقه استنفار امني تحسباً لأية تطورات محتملة , وبدون اية مظاهر مسلحة .