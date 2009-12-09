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نجاح اردوغان وفشل اتاتورك


لؤي الشقاقي
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


فوز الرئيس التركي وحزبه في معركته ضد الاحزاب المعارضة في تعديل الدستور ليكون بدل دستور مشترك "نيابي رئاسي ليصبح رئاسي بحت" مثبتاً انه يعرف كيف يدير الازمات ويستفيد من الحوادث الداخلية والخارجية وانه على قدر التحديات وقد تجلى هذا في الكثير من المعارك التي خاضها بعد ان راهن الكثيرين على ان نهايته ستكون في اي معركة وتحدي جديد يخوضه , وقد ذكرت سابقاً ان اردوغان ليس جاهل بالسياسة بل هو سياسي مخضرم ومحنكف هو يملك ذكاء بسمارك ودهاء عبدالحميد الثاني ويملك كاريزما "حضور" واسلوب خطاب يخلط فيه بين الواقعية والشعبوية وبحس قومي مستمداً من تاريخ تركيا العثماني الكثير من الومضات لما يعرفه عن حب الشعب التركي لتاريخ وامجاد الامبراطورية , مع اني ضد سياساته تجاه العراق لكنه رئيس ناجح داخلياً وبكل المقاييس في توظيف العوامل الداخلية والخارجية والتاريخ وحتى الجغرافيا والدين لخدمة اهدافه وتحقيق انتصارات سياسية .
تأييد الشعب للاستفتاء ليس نصر لحزب العدالة وللاحزاب المتحالفة معه بل هو لفصل التمازج الحاصل في النظام القديم , فقد اصبح هجين بين الرئاسي والبرلماني لكون اردوغان اول رئيس منتخب في عام 2014 "اي ان الرئيس يملك شطر صلاحيات رئيس الوزراء لكن العرف السياسي التركي دأب على عدم استخدام هذه الصلاحيات حتى لو كان يملك حق التدخل" والان قد تم الفصل بين النظامين , قلتها سابقاً ان اردوغان سيفوز لانه عرف كيف يبني بناء صحيح وسليم للدولة وتراكمي , ومهما تعرضت الدولة والنظام لاهتزازات وتحديات لن تنهار بشكل كامل حتى لو ذهب اردوغان وحزب العدالة سيستمر البناء الذي بناه الحزب خلال مسيرة استمرت منذ عهد عدنان مندريس , وهذا ما فشل فيه حزب الاخوان في مصر وحزب الدعوة والاحزاب الاسلامية في العراق لان الاخوان جاؤوا برغبة الانتقام والانقضاض على السلطة والاحزاب الاسلامية في العراق جاؤوا برغبة الانتقام والاقتصاص من كل ماهو عراقي وعربي وبرغبة السرقة لاكبر قدراً ممكن , بينما اردوغان عرف كيف يتعامل مع العوامل التي ادت الى الانقلاب على كل من اساتذته مندريس واربكان وعرف كيف يبني اساس اقتصادي وصناعي قوي لم يستطع معه انقلاب 15/7 ان يلغيه من ذاكرة الشعب التركي .
اردوغان استفاد كثيراً من العداء الاوربي الغير مبرر من منع وزراء اتراك من الدخول لدولهم الى ترحيل الوزيرة الى قمع المظاهرات السلمية للاوربيين من اصول تركية والكثير من التصريحات والبيانات الرسمية من قبل عدة دول في اوربا برغم ان الانتخابات او الاستفتاء لايعينيهم ولا نتائجه ستؤثر عليهم خصوصاً انهم لا يتقبلون دخول تركيا للاتحاد , لكنه خوفهم من تعاظم دور تركيا في المنطقة ونهوض قوة ذات واجهة اسلامية تنافس دولاً عظمى "وهذا ما ظهر جليلاً في الصحافة الاوربيةخلال الفترة الماضية" ووجب على اردوغان تقديم الشكر لهم لانهم جعلوا الكثير من الشعب التركي من معارضين التعديلات يذهبون بأتجاه التأييد ويدعموه , وقد رد اردوغان على اوربا عشية الاستفتاء بقولة "اوربا الرجل المريض" في اشارة الى انتهاء الاتحاد الاوربي واسوة بما قالته اوربا على الدولة العثمانية في خريف عمرها , واردف بأن تركيا ستعيد النظر في علاقتها بالاتحاد الاوربي , حيث ان الاتحاد شهد انسحاب بريطانيا وقد اصبح مهلهل وسيلقى العِبء كله على المانيا وسيصدق كلام اردوغان بان اوربا اصبحت رجل مريض وما رغبته بالانظمام اليهم في الوقت الحاضر الا ليضمن الدخول ضمن حلف قوي وقطب مهم حتى لايكون تائه وضمن لعبة بين الاقطاب "امريكا روسيا الاتحاد الاوربي الصين" لحين الوقوف على قدمية بشكل اكبر وحينها هو من سيخرج من الاتحاد او سيفرض رأيه على كل دول الاتحاد .
اردوغان يحيي احلام السلطنة ويظهر هذا جلياً في خطاباته, خصوصاً ان اردوغان حقق مافشل كمال اتاتورك وعصمت اينونو في تحقيقه لكونهم كانوا يرغبون بأن يكون النظام رئاسي وكثيراً ما اغفلوا الدستور وتجاوزوا عليه وحاولوا تغييره ليكون رئاسي "لكونه يحد من صلاحيات الرئيس" ولكنهم فشلوا فيما نجح فيه اردوغان , وسيصبح اردوغان سلطان في دولة نظامها رئاسي .





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لؤي الشقاقي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - لؤي الشقاقي - نجاح اردوغان وفشل اتاتورك