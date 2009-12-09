

ويستمر الظلم -- إخبار لاحرار وشرفاء الشعب المغربي

سعيد الوجاني

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 19:26

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







ويستمر الظلم – إخبارً لأحرار وشرفاء الشعب المغربي

اخبر أحرار وشرفاء الشعب المغربي ، أن البوليس زارني في بيتي ، وترك لي استدعاء للحضور إلى مقر ولاية امن الرباط وسلا . والسبب هو نفسه الذي تم استعدائي من اجله منذ تسعة أشهر ، بمجرد خروجي من السجن بأسبوع من طرف الدائرة الرابعة للشرطة بحي المحيط .

موضوع الخبرة هي مقالة نشرتها في سنة 2015 ، أي بعد مرور حوالي أربعين شهرا عن الصدور .

إن هذا الاستدعاء من طرف الدائرة الرابعة للشرطة منذ حوالي تسعة أشهر ، واستدعائي اليوم من اجل نفس الموضوع ، لهو دليل ساطع وقاطع ، على أنّ المحضر الذي أدخلوني به إلى السجن ، هو محضر مزور ومفبرك ، والدليل الساطع في السؤال التالي : ما العلاقة بين تهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، وبين تضمين الملف أمام القاضي ، لكتابات سياسية نشرتها في فترات متعاقبة ، بالموقع الالكتروني " الحوار المتمدن " ؟ .

فهل أنا أحاكم بسبب الملف المفبرك ، " إهانة الضابطة القضائية " ، ام أنني أحاكم بسبب مقالات سياسية ، فتكون المحاكمة سياسية ، ويكون السجن سياسيا .

وقد سبق للمحامي حسين غرتي ان اعترف لي عند زيارته للسجن قائلا : إن نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية قال له " الله غالب هادْ الشيِّ جايْ من الفوق" .

كما أكد لي نفس المحامي ، أن الملف الذي أحاكم من اجله ، هو بيد وزارة الداخلية ووزارة العدل ، وهنا فلنذكر بما قاله الرئيس الاول للنيابة العامة الجديد السيد النبوي ، من ان وزير العدل السابق مصطفى الرميد ، كان يستعمل جهاز النيابة العامة في تصفية الحسابات السياسية ، وهذا الاعتراف الخطير ، نشرته العديد من المواقع الالكترونية دون ان يصدر بعده أي تكذيب .

وهنا لنا ان نذكر كذلك ، بالفترة الفاصلة بين الحكم الابتدائي الصادر في حقي ظلما ، وحكم محكمة الاستئناف ، كانت أسبوعا على ابعد تقدير ، حيث تم اختطافي من السجن وحيدا في سيارة للشرطة ، لأحضر أطوار الاستئناف في قاعة فارغة ، إلا مني أنا المظلوم ، والقضاة والنيابة العامة .

ان الغريب والمفضوح ، ان المقالة التي تعود إلى أربعين شهرا مضت ، اشرف عليها بوليس الدارالبيضاء ، الذي أوعز للنيابة العامة بالدارالبيضاء أن تقرر المتابعة ، رغم أني اسكن بمدينة الرباط ، وعنوان الموقع الالكتروني العربي التقدمي " الحوار المتمدن " موجود بلندن .

والسؤال : لماذا لم يتولى بوليس الرباط إخطار النيابة العامة بالرباط ، التي بها عنواني من تحريك المتابعة ؟

ان الإجابة ، هي أن من يقف وراء هذه الطبخة الجديدة ، بتحريك المتابعة من بوليس الدارالبيضاء ، والنيابة العامة بنفس المدينة ، هو الوزير المخلوع السابق في وزارة الداخلية ، المدعو الشرقي ضريس الذي توارى عن الأنظار ، وبمشاركة صديقه وزميله المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي .

ان استدعائي من طرف الدائرة الرابعة للبوليس بحي المحيط بالرباط منذ حوالي تسعة أشهر ، واستدعائي اليوم من اجل نفس الموضوع الذي مر عليه أربعين شهرا عن الصدور ، هو دليل ساطع على أن الاعتقال التعسفي والظالم الذي تعرضت له ، كان مفبركا ، وكان انتقاما سياسيا وشخصيا من قبل المدعو الشرقي ضريس الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية ، وانتقاما من زميله الحموشي الذي تورط معه في الاعتداء عليّ مرات عديدة ، ولا يزال إلى اليوم يحرك أجهزته في الاعتداء عليّ . كما ان المحاكمة الظالمة التي تعرضت لها ، كانت سياسية ، والسجن الذي كنت به كان سجنا سياسيا .

واخبر أحرار وشرفاء الشعب المغربي ، انه مثل المرة السابقة ، فاني رفضت الإجابة عن أسئلتهم الملغومة ، لأن البوليس طرفا رئيسيا في النزاع ، فلا يمكن ان يكون خصما وحكما في آن .

ومثل الحالة السابقة فاني تمسكت بان يكون التحقيق من قبل الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات في جانبها السياسي . واني مستعد أن أقدم لهما المساعدة حتى انجاز البحث وتحرير المحضر .

وانتظارا لأي تطور قادم ، اخبر أحرار وشرفاء الشعب المغربي ، ان معنوياتي جد عالية ، وإرهابهم لا يرهبني ، وان القصد من كل هذه المظالم ، هي تكميم الأفواه ، وسد كل المنافذ التي قد يأتي منها فضح الفساد ، والحيلولة دون مغادرتي للمغرب من اجل الاستشفاء ، أي أنهم يريدون قتلي .

كما اخبر أحرار وشرفاء الشعب المغربي ، أني مستعد ، وعلى كامل الاستعداد ، لخوض إضراب عام عن الطعام ، بدون ماء وبدون سكر ، وحتى الاستشهاد .

ان هؤلاء المجرمين حين أدخلوني ظلما الى السجن ، وحين كانوا يعتدون عليّ منذ 1999 والى الآن الذي أحرر فيه هذا البيان ، قد تسببوا لي في أمراض مزمنة لا تفارقني طيلة الساعة ، كما بجرائمهم يكونون قد اعتدوا على أسرتي الصغيرة واعتدوا على عائلتي .



ان من يقوم بهذه الجرائم ، مُوظّفا ومستعملا أجهزة الدولة في الاعتداء على الناس ظلما ، هو شخص مريض صادي ، يعاني من اختلال سايكولوجي ، ومن ثم فوجوده على رأس الأجهزة الأمنية هو خطر على الدولة ، أكثر منه خطرا على العباد .

إنهم جبناء ، لأنهم لا يتحركون إلا في الأقبية ، و يتهربون من المواجهة المباشرة .

وبحلول 20 أكتوبر الفائت ، تكون قد حلت الذكرى الأولى لسجني ، بملف مفبرك ومزور ، حيث أدخلوني الى السجن ظلما ، بل ان صاديتهم ، ومرضهم النفسي ، لم يكفيهم سلب حريتي ، بل لم يترددوا في تحريض المجرمين للاعتداء عليّ بداخل السجن الذي هو مؤسسة للدولة .

ان هذا التحريض ومن داخل مؤسسة للدولة ، ضد مظلوم ، هو جريمة كاملة الأركان ، ومع ذلك ورغم الكتابات المتعددة لم تحرك اية متابعة .

وسأعود لاحقا إلى الموضوع .









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